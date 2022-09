https://sputniknews.lat/20220908/hungria-fija-en-18-grados-el-tope-de-la-temperatura-para-los-establecimientos-publicos-1130234900.html

Hungría fija en 18 grados el tope de la temperatura para los establecimientos públicos

La temperatura en los establecimientos públicos de Hungría no deberá exceder los 18 grados centígrados, informó el jefe de la oficina del primer ministro... 08.09.2022, Sputnik Mundo

La medida se enmarca en la política adoptada por el Gobierno de Hungría en julio pasado, cuando se declaró el estado de emergencia en el sector energético, previendo implementar siete medidas:Gulyás comunicó entonces que el Gobierno ordenó a los establecimientos públicos disminuir el consumo de gas en un 25% y agregó que esa medida no se extenderá a los hospitales y los establecimientos de asistencia social.Mientras tanto, el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, declaró que Hungría no se enfrentará a una escasez de gas y electricidad.En este contexto, llamó a todos los actores interesados en invertir en Hungría, a hacerlo.Señaló que uno de los objetivos estratégicos es "hacer de Hungría una de las economías más innovadoras de Europa", por lo que continuarán y se fortalecerán los programas que llevan a la economía húngara hacia esta dirección.La Comisión Europea publicó el 20 de julio un documento en el que se indica que los países de la Unión Europea (UE) deben presentar planes para reducir voluntariamente el consumo de gas en un 15% antes de finales de septiembre, hasta el 31 de marzo de 2023. Bruselas no descarta un probable corte total del gas ruso y pide que se inicien los preparativos manteniendo la unidad de la UE.El 26 de julio el ministro de Exteriores del país, Peter Szijjarto, declaró que la decisión de la UE de reducir el consumo de gas en un 15% va en contra de los intereses nacionales de Hungría."Hungría es la única que vota en contra de este decreto porque la propuesta ignora por completo los intereses del pueblo húngaro (...) Es una propuesta infundada, inútil e inviable (...) que sirve para fines puramente comunicativos y para preservar la autoridad de algunos políticos occidentales", expresó Szijjarto ante los periodistas.A pesar de que las sanciones de la UE obstaculizan los suministros rusos, el Gobierno de Hungría celebró haber logrado superar la crisis energética tras suscribir un acuerdo con la compañía rusa Gazprom para la compra adicional de gas."Gracias a las medidas del Gobierno en Hungría no habrá déficit de energía, tendremos gas, electricidad y combustible", indicó Bertalan Havasi, portavoz del primer ministro húngaro, Viktor Orban, al finalizar una reunión del Gabinete Ministerial, según la agencia MTI.Hungría, que forma parte de la Unión Europea, lleva a cabo una política contraria a las directrices de Bruselas. La clase política europea pretende disminuir a toda costa las importaciones del gas procedente de Rusia.

