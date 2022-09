https://sputniknews.lat/20220909/estos-son-los-golpes-que-dio-amlo-a-la-onu-por-su-ineficiencia-1130315324.html

Estos son los golpes que dio AMLO a la ONU por su ineficiencia

Estos son los golpes que dio AMLO a la ONU por su ineficiencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado en varias ocasiones la falta de eficiencia por parte de la Organización de las Naciones... 09.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-09T22:48+0000

2022-09-09T22:48+0000

2022-09-09T22:48+0000

américa latina

méxico

onu

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1126081567_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7006e5354f068fbcd9413f599a5ac4af.jpg

Así, este 9 de septiembre, sostuvo que el organismo internacional no hizo nada para detener el conflicto entre Rusia y Ucrania y lo tildó de ser un florero.López Obrador cuestionó qué hace y en que está convertida la ONU y respondió que en un florero. "Ya es tiempo de que haya cambios, y ya basta de la simulación y de la hipocresía", enfatizó.El presidente mexicano ya había calificado el pasado el 26 de agosto a las Naciones Unidas como un florero, ya que en la conferencia matutina de ese día mencionó que la ONU "tiene organismos para todo: medio ambiente, defensa de los niños cambio climático, derechos humanos, bueno, ganan muchísimo dinero y no cambian nada"."Entonces, administran los problemas y claro que a ellos no les conviene que las cosas verdaderamente cambien, no apuestan a transformar, apuestan a administrar el conflicto, de eso viven muchos", expresó.Sin embargo, López Obrador usó por primera vez dicho calificativo en febrero del año pasado al señalar que la ONU permitió el acaparamiento de vacunas contra COVID-19 por parte de 10 países. "La ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, está de adorno", expresó en esa ocasión.Durante la conferencia de prensa que ofreció el 17 de marzo desde la capital mexicana, el mandatario afirmó que el organismo nunca ha apoyado a los más necesitados a pesar de que dispone de varios recursos.También criticó a la ONU por ignorar su propuesta del Estado Mundial de Fraternidad y de Bienestar que lanzó en noviembre de 2021. Se trata de un programa que implica la creación de fondo anual de 1.000 millones de dólares para apoyar a más de 750 millones de personas que sobreviven con menos de un dólar al día.A varios meses de aquella propuesta, el organismo liderado por António Guterres ha hecho caso omiso de la sugerencia del Gobierno mexicano, aseguró López Obrador.Sobre la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el pasado 7 de abril, el mandatario mexicano anunció que México se abstendría en la votación del Consejo de Seguridad del organismo internacional para determinar si se suspendía o no a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por sus acciones en Ucrania.Durante su conferencia del 5 de agosto, el presidente de México reiteró la propuesta al organismo de buscar una tregua de cese a conflictos para que, al menos durante cinco años, los gobiernos de los países del mundo enfrenten la crisis que inició con la pandemia de COVID-19 y se agudizó con el conflicto Rusia-Ucrania."Hay que parar la guerra mediante un acuerdo de pacificación de Rusia y Ucrania y, al mismo tiempo, llegar a un acuerdo entre las naciones, sobre todo un acuerdo que suscriba principalmente Rusia, China y Estados Unidos para que (…) nos podamos dedicar a enfrentar la crisis que afecta a miles de millones de seres humanos que pierden la vida, son desplazados, son afectados por crisis económicas porque se afecta el suministro de alimentos porque se detiene el comercio, la creación de empleos, se empobrece más al pueblo", mencionó.El 8 de agosto, López Obrador anunció el envío de una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para que intercediera por la paz mundial, y dijo que el llamado sería enérgico pero respetuoso, y pidió a las potencias mundiales dejar a un lado la confrontación y alcanzar acuerdos.Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania para defender las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, que fueron previamente reconocidas por el Gobierno de Moscú como Estados soberanos, frente a las hostilidades en su contra por parte de Kiev.

https://sputniknews.lat/20220317/amlo-la-onu-nunca-ha-realizado-una-accion-trascendente-en-beneficio-de-los-pobres-1123242721.html

https://sputniknews.lat/20220624/amlo-critica-a-la-onu-por-ignorar-su-plan-para-erradicar-la-pobreza-no-se-hace-nada-1127306624.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, onu, andrés manuel lópez obrador