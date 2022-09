https://sputniknews.lat/20220909/lula-atribuye-a-la-intolerancia-el-asesinato-de-un-seguidor-a-manos-de-un-bolsonarista-1130310991.html

Lula atribuye a la "intolerancia" el asesinato de un seguidor a manos de un bolsonarista

Lula atribuye a la "intolerancia" el asesinato de un seguidor a manos de un bolsonarista

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) atribuyó a la "intolerancia" que impera en Brasil el asesinato de un... 09.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-09T20:06+0000

2022-09-09T20:06+0000

2022-09-09T20:12+0000

américa latina

luiz inacio lula da silva

brasil

asesinato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1130311252_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_0828d790906aa90f798c4c80c9de4950.jpg

"Recibí con mucha tristeza la noticia del asesinato de Benedito Cardoso dos Santos, en la zona rural de Confresa; la intolerancia acabó con otra vida", expresó Lula en Twitter, y añadió: "Brasil no merece el odio que se instaló en este país, mis condolencias a la familia y amigos de Benedito".Por su parte, la organización no gubernamental internacional Human Rights Watch (HRW) pidió que todos los candidatos a las elecciones presidenciales de Brasil condenen de forma enérgica la muerte de un simpatizante de Lula.La organización remarcó que los candidatos deberían insistir a sus simpatizantes para que respeten a sus adversarios y "nunca recurran a la violencia", algo que considera especialmente importante en el escenario "altamente polarizado" de las elecciones brasileñas.La Policía Civil informó del crimen, que sucedió la noche del 7 de septiembre: tras una discusión política, Dos Santos recibió 15 puñaladas y un hachazo en el cuello por parte de Rafael Silva de Oliveira, un compañero en la finca rural donde los dos trabajaban como leñadores.El autor del crimen, que confesó los hechos, está detenido acusado de homicidio, y la Policía no tiene dudas de la motivación política del asesinato.La muerte se añade a otra causada por motivos similares en el mes de julio: un tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) fue asesinado con varios tiros a manos de un bolsonarista en Foz de Iguazú (sur del país).

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

luiz inacio lula da silva, brasil, asesinato