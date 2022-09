https://sputniknews.lat/20220911/a-49-anos-del-golpe-de-estado-en-chile-el-pais-recuerda-a-victimas-de-la-dictadura--foto-videos-1130344885.html

A 49 años del golpe de Estado en Chile: el país recuerda a víctimas de la dictadura | Foto, videos

A 49 años del golpe de Estado en Chile: el país recuerda a víctimas de la dictadura | Foto, videos

Como cada 11 de septiembre, miles de personas marcharon en recuerdo de las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas tras el golpe de Estado de... 11.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-11T21:59+0000

2022-09-11T21:59+0000

2022-09-11T21:59+0000

américa latina

chile

dictadura

golpe de estado

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1130345436_244:0:3433:1794_1920x0_80_0_0_1e7ac70321f1cbf678bd936b7c1578b1.jpg

Distintos homenajes y ofrendas se realizaron durante la mañana de este domingo 11 de septiembre en el país sudamericano, dentro de ellas esta la tradicional marcha convocada por las agrupaciones de derechos humanos y que inicia en la céntrica Alameda y finaliza en el Cementerio General, lugar donde se encuentran el memorial de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, además de la tumba del presidente Salvador Allende.Con la frase "Los Derechos Humanos ¡Siempre!', cientos de decenas de mujeres, hombres, jóvenes y ancianos, junto a colectivos feministas, organización de trabajadores, garras bravas, agrupaciones de derechos humanos avanzaron por las calles de la capital chilena en conmemoración y por memoria de una fecha que cambió el destino de esta nación.Verdad y Justica que también piden los familiares de los presos políticos de la revuelta, "las víctimas de la dictadura fueron asesinadas, torturadas y encarceladas por luchar por un país más justo, igual que los presos de la revuelta, los mapuches y los anticapitalistas, como Ramiro (Mauricio Hernández miembro de Frente Patriótico Manuel Rodriguez)", indica a Sputnik Berta, joven encapuchada que solo quiso compartir su nombre de pila y que lleva una polera pidiendo la libertad de los presos de la revuelta .Durante el recorrido se produjeron enfrentamientos de unos grupos aislados con la policía antidisturbios, también se han reportado saqueos a locales comerciales, lanzamientos de cócteles molotov y el incendio de un vehículo municipal, que la policía reprimió con agua y gases lacrimógenos.Al Interior de la MonedaUna hora antes de iniciada la marcha el Presidente de Chile, Gabriel Boric, encabezó su primera conmemoración del 11 de septiembre como jefe de Estado, momento donde enfatizó en la importancia de una nueva Constitución para alcanzar cambios que permitan superar ese espacio oscuro de la historia, esto tras la victoria del rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre."Los resultados del Plebiscito del domingo no son apropiables por nadie en particular y no cometan el error de creer que el que se haya rechazado significa un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile".Al finalizar su discurso, Boric anunció la materialización de un Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos en Dictadura: "Nos hemos comprometido a seguir buscando incansablemente a los detenidos desaparecidos"."Mil ciento noventa y dos detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están. No es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar", aseveró.Una búsqueda incansable de familiares que participaban en la marcha y en la que se registraron enfrentamientos con la policía militarizada chilena, lo que no impidió que ellos junto a los demás participantes siguieran su camino hacia el cementerio, entre ellos la ex convencional María Rivera quien señaló a Sputnik, lo que significa esta fecha para el movimiento de trabajadores en Chile y cómo la represión se sigue aplicando.Pasadas las 14:00 y mientras finalizada la romería donde se rindió homenaje a la victimas de la dictadura y se colocaron flores en la tumba de Salvador Allende.

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Carolina Trejo Vidal https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

Carolina Trejo Vidal https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Carolina Trejo Vidal https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

chile, dictadura, golpe de estado