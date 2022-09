https://sputniknews.lat/20220911/la-agenda-verde-otra-razon-de-los-problemas-energeticos-de-la-ue-1130342647.html

La agenda verde, ¿otra razón de los problemas energéticos de la UE?

Los problemas actuales de la UE surgen por razones fundamentales causadas por la "aventurada política energética y climática" de la región en los últimos 10-15 años, señaló Grivach."La transición ecológica sin una fase intermedia fuerte de gas es imposible, y cómo son la energía y la economía europeas sin flujos normales de gas desde Rusia, todo el mundo puede evaluar ahora mismo en tiempo real. Y todavía no ha empezado el invierno", explicó.El analista está convencido de que los líderes europeos lo entendieron muy bien en el momento en que impusieron sanciones energéticas a Rusia.La exministra austriaca de Asuntos Exteriores, Karin Kneissl, durante una visita al Foro Económico Oriental, calificó las sanciones de la UE contra Rusia de mal concebidas. Según ella, no hay ni un solo país que pueda ser beneficiado por el corte del suministro de gas de Rusia. Además, acusó a los políticos europeos de provocar la crisis energética al apuntar que el mercado de la electricidad en Europa funciona ahora "según unos principios incomprensibles" y que se orientó artificialmente a favorecer las energías renovables.La Unión Europea produce más de dos tercios de su energía a partir del gas natural. El 40% del combustible azul procede del Nord Stream que estuvo detenido durante tres días para un mantenimiento programado, y no puede reanudar su labor debido a un fallo técnico que no se puede reparar debido a las sanciones antirrusas.

