https://sputniknews.lat/20220912/aprobacion-ciudadana-de-congreso-peruano-es-de-13-1130366895.html

La aprobación ciudadana del Congreso peruano es del 13%

La aprobación ciudadana del Congreso peruano es del 13%

LIMA (Sputnik) — Un 13% de peruanos aprueba la labor ejercida por el Congreso legislativo, uno de los índices más bajos desde que empezó su gestión en julio... 12.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-12T17:59+0000

2022-09-12T17:59+0000

2022-09-12T18:32+0000

américa latina

perú

pedro castillo

congreso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1124617092_116:0:736:349_1920x0_80_0_0_eafa2fe0c2b261c5a9d84f7f2967e155.jpg

Según los estudios mensuales de Ipsos Perú, el parlamento ha tenido un nivel de aprobación más bajo que el actual solo en mayo de este año, cuando alcanzó el 12%.Por otro lado, el sondeo señala que el presidente del país, Pedro Castillo, es aprobado por un 23% de la ciudadanía, mientras que el 67% lo desaprueba y un 10% no emite opinión.Perú atraviesa una grave crisis política a causa del descrédito de su clase dirigente, así como por los diversos presuntos actos de corrupción que rodean a funcionarios del Ejecutivo y Legislativo.El presidente tiene abiertas seis investigaciones fiscales, cinco de ellas son por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su mandato, que empezó en julio de 2021.Frente a la crisis, el sondeo revela que un 45% de peruanos considera que la salida pasa por el adelanto de elecciones generales (nuevo presidente y nuevo Congreso), mientras que un 23% piensa que el mandatario y el parlamento deben permanecer en el poder hasta el final de sus mandatos en julio de 2026.Un 15% cree que el Congreso debe cumplir con su mandato pero que el mandatario debería renunciar y ser sucedido por la vicepresidenta Dina Boluarte.Asimismo, un 11% está a favor de un adelanto de elecciones, pero solo presidenciales, y un 6% no emite opinión.Por otro lado, respecto a las investigaciones contra Castillo por parte de la fiscalía, un 62% piensa que el mandatario está obstruyéndolas porque es culpable de los delitos que se le imputan, mientras que un 27% piensa lo contrario y un 11% no da opinión.La encuesta de Ipsos se realizó en un universo de 1.246 personas entre el 8 y el 9 de septiembre.

https://sputniknews.lat/20220909/peru-tendra-en-2023-un-presupuesto-record-en-subsidios-para-adquirir-viviendas-1130310142.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, pedro castillo, congreso