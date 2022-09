https://sputniknews.lat/20220912/como-la-droga-h-convirtio-a-guayaquil-en-una-ciudad-de-zombis--1130370652.html

Cómo la droga H convirtió a Guayaquil en una "ciudad de zombis"

La ciudad portuaria, la segunda más poblada del país, se ha visto sacudida por una epidemia de adicciones provocada por una nueva combinación tóxica. Hablamos con una especialista que trabaja a diario con jóvenes que buscan rehabilitarse.

2022-09-12T22:10+0000

Una sustancia barata y altamente adictiva es el combo perfecto para generar un consumo problemático y muchas veces letal. Tal es la situación de amenaza en la ciudad portuaria ecuatoriana Guayaquil. La preocupación ante la falta de respuestas para abordarla es una constante.Se estima que ocho de cada 10 familias en esta ciudad de más de 2,6 millones de habitantes, tiene a un hijo o integrante del núcleo, adicto a la Droga H, y afecta a niños a partir de los 10 años.Así lo afirmó la doctora ecuatoriana Julieta Sagnay, experta en psiquiatría y salud mental, y directora del programa "Por un futuro sin drogas". Ella trabaja desde el año 2000 en el tratamiento de adicciones en la ciudad de Guayaquil.El nombre de la droga H resulta de la mezcla de la heroína con diferentes sustancias que varían según su proveedor.Puede contener: psicotrópicos, cal, cemento, sustancias utilizadas en veneno de ratas, anfetaminas, metanfetaminas y benzodiacepinas, entre otras. El consumo genera un breve estado de bienestar y alta dependencia."Las mamás no se dieron cuenta de la situación hasta pasado un año que consumían sus hijos porque presentaban cosas leves. Algunos se rascaban la cara y su mamá pensaba que estaban saliéndole las espinillas [acné]. Otros dormían mucho o estaban muy hiperactivos. A las dos horas que dejaban de consumir presentaban síntomas gripales", agregó la experta.Por esto, cuando llegaban al sistema de salud por las afecciones, los médicos pensaban que eran síntomas gripales o virales."Lo que ha pasado en este fenómeno fue una negligencia médica porque los chicos iban al médico y les indicaban antigripales, sueros o vitaminas", agregó la especialista.En 2013, el Gobierno creó una tabla de consumo de drogas con el objetivo de diferenciar a los consumidores de los traficantes. El objetivo era intentar combatir el narcotráfico.Según la doctora Sagnay, esto generó un problema muy grande, pues habilitó y normalizó la tenencia de drogas, si está dentro de los límites establecidos en esa tabla, que es hasta diez gramos, según el tipo de sustancia.En 2021 el Estado anunció que comenzaría a analizar eliminarla. Pero hasta el momento no hubo cambios. Esta normativa y la falta de respuesta desde el Gobierno al tratamiento de adicciones, son los principales responsables del crecimiento de este fenómeno, según Sagnay.El problema, además, es que, según la legislación vigente, los tratamientos de rehabilitación solo se pueden iniciar si hay voluntad del adicto a someterse a él, pero por lo general los adictos no terminan los tratamientos y tampoco hay opciones educativas o de contención que los incentiven."Eliminando la droga del cuerpo del chico, que dura unos 10 días, ahí mandamos [al paciente] a tratamiento psicológico. Necesitamos más refuerzos", concluyó la experta.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

