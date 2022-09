https://sputniknews.lat/20220912/la-parada-del-sexto-reactor-de-zaporiyia-se-realizo-suavemente-1130352946.html

La parada del sexto reactor de Zaporiyia se realizó suavemente

La parada del sexto reactor de Zaporiyia se realizó suavemente

SIMFERÓPOL, RUSIA (Sputnik) — La parada del sexto reactor de la central nuclear de Zaporiyia se efectuó de modo correcto y "en régimen suave", informó el jefe... 12.09.2022, Sputnik Mundo

Las autoridades de la provincia de Zaporiyia informaron el 11 de septiembre que dejó de funcionar el sexto reactor de la central nuclear, el último que seguía activo. Se utilizó el llamado "paro en frío", régimen en que el reactor se enfría gracias al funcionamiento de generadores diesel.Los reactores de la central fueron parados para evitar una probable avería por un constante cambio de la carga y de los regímenes de funcionamiento de las turbinas relacionado con los disparos contra las líneas de alta tensión y la infraestructura energética, comunicaron las autoridades.Si las tropas ucranianas no estuvieran atacando constantemente la central, no habría surgido la necesidad de apagar su sexto reactor, subrayó a su vez Karchaa.Con la parada del sexto reactor de la central disminuyó el riesgo de una avería nuclear, pero no se eliminó por completo, señaló el experto y al mismo tiempo enfatizó que "si los ataques no cesan, quedarán numerosos modos de provocar una catástrofe nuclear".Por los impactos de proyectiles puede estallar un incendio en los reservorios con lubricante para las turbinas, con la posterior explosión de los de hidrógeno. Como resultado, quedarían dañados los locales donde se encuentran las reservas del combustible para los reactores y otro material radiactivo. La protección de esos edificios es mucho más baja que la de los bloques donde están los reactores, refirió Karchaa.La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, se encuentra en el sureste de Ucrania, cerca de la ciudad de Energodar, y desde el pasado mes de marzo, permanece bajo el control de los militares rusos.Durante las últimas semanas, Rusia acusa a Ucrania de bombardear a diario las instalaciones de la planta. Moscú agrega que su presencia militar en la central persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos.

