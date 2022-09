https://sputniknews.lat/20220913/ciudadanos-haitianos-bloquean-calles-de-puerto-principe-tras-aumento-de-combustibles--1130402138.html

Ciudadanos haitianos bloquean calles de Puerto Príncipe tras aumento de combustibles | Video

Ciudadanos haitianos bloquean calles de Puerto Príncipe tras aumento de combustibles | Video

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Ciudadanos haitianos realizaron barricadas de neumáticos para bloquear este martes las principales avenidas de la capital en una... 13.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-13T16:23+0000

2022-09-13T16:23+0000

2022-09-13T16:28+0000

américa latina

puerto príncipe

haití

protestas

combustible

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1128170780_0:55:3073:1783_1920x0_80_0_0_369859479d81ba1987fc5fe40ea2e9f8.jpg

En el Champs de Mars, la principal plaza pública del país y muy cercana al Palacio Nacional, ciudadanos instalaron barricadas de neumáticos encendidos, al igual que en Canapé Vert, Tabarre, Delmas, Kenscoff y en la zona del aeropuerto.Las protestas se intensificaron el lunes luego de que el primer ministro Ariel Henry informó un próximo aumento de los precios de los hidrocarburos para garantizar su disponibilidad en las estaciones de servicio después de una larga crisis de desabastecimiento.En una alocución a través de las redes sociales, el jefe de Gobierno explicó que no pueden continuar subsidiando los combustibles si quieren aplicar programas sociales para los más vulnerables y pidió a los ciudadanos no dejarse influenciar por los políticos.Pero el anuncio encendió las movilizaciones que desde hace semanas sacuden las principales ciudades del país tanto en el norte como en el sur contra la inflación, el hambre y la inseguridad.Medios locales revelaron otros movimientos de protestas en Les Cayes (sur), Petit Goave (oeste) y Cabo Haitiano (norte), mientras los bancos, comercios y otras instituciones se encuentran cerradas este martes.Las autoridades aún no indicaron la fecha del alza ni el nuevo importe que sería el segundo en un año, luego que en diciembre el Gobierno aumentó hasta en un 115% los hidrocarburos.

puerto príncipe

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

puerto príncipe, haití, protestas, combustible