https://sputniknews.lat/20220913/francia-pide-ayuda-a-espana-y-al-reino-unido-tras-vender-por-error-su-exceso-de-electricidad--1130412225.html

Francia pide ayuda a España y al Reino Unido tras vender por error su exceso de electricidad

Francia pide ayuda a España y al Reino Unido tras vender por error su exceso de electricidad

Francia envió una solicitud de emergencia a los países vecinos para que aumenten sus exportaciones de electricidad después de que un proveedor local de energía... 13.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-13T20:00+0000

2022-09-13T20:00+0000

2022-09-13T20:00+0000

francia

reino unido

electricidad

economía

📈 mercados y finanzas

europa

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

gas

gobierno de españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108055/23/1080552303_0:27:1920:1107_1920x0_80_0_0_64057a5fda19e63ea55ee1438d0dc276.jpg

Según el medio, que hace referencia al operador del sistema de transmisión RTE, Francia mandó una petición a sus vecinos, en particular al Reino Unido y España, para que aumenten las exportaciones de electricidad. El motivo de la solicitud fue el "error comercial" de uno de los proveedores regionales de energía del país, lo que provocó que RTE recibiera un informe de una posible escasez de electricidad.Los documentos de la RTE indican que el incidente fue el resultado de un fallo del sistema de información.Francia ya había pedido a sus vecinos que proporcionen energía adicional de forma regular debido a la disminución del suministro de energía nuclear, en particular al Reino Unido, que es un exportador neto de electricidad a través de cables submarinos, así como a Alemania y España, añade el medio.Según la prensa francesa, el precio mayorista de la electricidad en Francia alcanzará un máximo histórico en 2023, superando la marca de 1.000 euros por megavatio hora, lo que supone un aumento del 1.000% respecto al año anterior.A finales de julio pasado, el portavoz del Gabinete francés, Olivier Veran, calificó como "complicada sin precedentes" la situación del país desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica.El Gobierno tomó medidas rigurosos con el fin de ahorrar energía. Amplió la prohibición de usar la publicidad luminosa, prohibió a los comercios tener abiertas las puertas teniendo conectado el aire acondicionado o el sistema de calefacción, y dispuso desconectar la ventilación durante las noches.Asimismo, estableció disminuir un 50% la intensidad de la iluminación antes de la llegada del público, y un 30% en las horas de funcionamiento en caso de aumentar el consumo de energía eléctrica hasta niveles críticos, así como instó a los ciudadanos a no abusar del uso del aire acondicionado pese al fuerte calor en verano. Además, para ahorrar costes, el Ayuntamiento de París apagará las luces de la Torre Eiffel de la 1 a las 23:45 horas, en invierno.Asimismo, a principios de septiembre cerca de 30 piscinas públicas cerraron en Francia por el alza de las tarifas del gas.Estados Unidos y la Unión Europea impusieron varios paquetes de restricciones contra empresas de Rusia de distintos sectores. En particular, petroleras, gasísticas y bancos debido a la operación militar que lleva a cabo Moscú desde el 24 de febrero para frenar los bombardeos ucranianos en Donbás.Putin señaló el 21 de agosto que las sanciones antirrusas resultan más perjudiciales para los ciudadanos comunes de los países occidentales que para Rusia, ya que la economía globalizada en la que se desarrolla el mundo impide que se excluya de la esfera productiva a un país o mercado en específico.La presión sancionadora sobre Rusia provocó un aumento de los precios de la electricidad, el combustible y los alimentos en Europa y Estados Unidos.El 25 de agosto, el precio de la electricidad en el mercado diario con entrega el 26 de agosto en algunos países de la UE superó los 700 euros por 1 MWh, alcanzando así nuevos máximos históricos.El 26 de agosto, la bolsa ICE informó de que los precios del gas en Europa superaban los 3.500 dólares por 1.000 metros cúbicos. Anteriormente, el máximo histórico se registró el 7 de marzo, cuando los futuros de abril se negociaron a 3.898 dólares por 1.000 metros cúbicos.La Unión Europea produce más de dos tercios de su energía a partir del gas natural. El 40% del combustible azul procede del Nord Stream que estuvo detenido durante tres días para un mantenimiento programado, y no puede reanudar su labor debido a un fallo técnico que no se puede reparar por restricciones antirrusas.

https://sputniknews.lat/20220912/los-estados-europeos-podrian-quebrar-y-su-sector-electrico-quedarse-en-el-pasado-1130348037.html

francia

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

francia, reino unido, electricidad, 📈 mercados y finanzas, europa, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, gas, gobierno de españa