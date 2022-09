https://sputniknews.lat/20220914/embajador-ruso-en-la-india-nueva-delhi-es-esceptica-con-la-idea-de-topar-los-precios-del-crudo-ruso-1130436395.html

Embajador ruso en la India: Nueva Delhi es escéptica con la idea de topar los precios del crudo ruso

NUEVA DELHI (Sputnik) — La India acoge con escepticismo la idea de topar los precios del petróleo procedente de Rusia, declaró a Sputnik el embajador ruso en... 14.09.2022, Sputnik Mundo

También agregó que "los indios están interesados, por supuesto, en que los precios mundiales de los agentes energéticos bajen, pero no están seguros de que el plan de EEUU funcione. Tampoco lo está el propio EEUU, creo. En Nueva Delhi saben que Rusia no venderá nada en perjuicio de sus propios intereses", señaló.Desde inicio del año en curso, la parte correspondiente al petróleo ruso en la estructura de las importaciones indias aumentó de un 1,5-2% a un 12-13%, informó el embajador."Según diversas fuentes, el volumen de los suministros aumentó al menos en 7 veces hacia julio, situándose en agosto en un millón de barriles diarios", agregó.El ministro de Petróleo y Gas de la India, Hardeep Singh Puri, al comentar anteriormente la propuesta de topar los precios del petróleo ruso, afirmó que la India la estudiará minuciosamente antes de decidir si vale la pena, o no, apoyarla. También señaló que de momento no está claro qué países se unirán a ese plan y qué consecuencias tendría para los mercados.El ministro declaró que no tiene "conflicto moral" en relación con ese asunto, pero sí tiene el deber moral ante los consumidores indios.

