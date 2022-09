¡Cuidado! Los festejos patrios en esta ciudad de México te podrían dejar sin pantalones

https://sputniknews.lat/20220915/cuidado-los-festejos-patrios-en-esta-ciudad-de-mexico-te-podrian-dejar-sin-pantalones-1130511677.html

El ayuntamiento de la ciudad Puebla, ubicada en el centro de México, anunció los objetos que no dejará ingresar a las festividades públicas del inicio del Día de la Independencia.Las autoridades municipales advirtieron que no dejarán pasar objetos como armas de fuego, bebidas alcohólicas o apuntadores con luz láser. El ingreso a la plaza pública local se hará mediante ocho arcos de seguridad que impedirán el acceso de picahielos, piedras, objetos punzocortantes, tubos, espumas, sombrillas, bates, aerosoles y astas de bandera. Sin embargo, una de las medidas que más llamó la atención fue que nadie podrá llevar cinturones con hebilla, por lo que los asistentes deberán tener cuidado para que no se les bajen los pantalones. La gente que no cumpla con las reglas no podrá participar en las celebraciones públicas, que muchas veces se convierten en lugares de caos debido a las riñas o el alcohol.

