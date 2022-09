https://sputniknews.lat/20220915/la-central-obrera-de-uruguay-afirma-que-mas-de-un-tercio-de-la-poblacion-adhirio-a-paro-general-1130497975.html

La Central obrera de Uruguay afirma que más de un tercio de la población adhirió a paro general

La Central obrera de Uruguay afirma que más de un tercio de la población adhirió a paro general

La secretaria general de la central sindical, Elbia Pereira, explicó a Sputnik que el paro es en contra de la rebaja salarial, la carestía y una planeada reforma de la seguridad social.Abdala agregó que el paro "ha tenido una enorme adhesión en la administración central, en el conjunto de empresas, en todo el sistema educativo público y privado, en la banca pública y privada, en la construcción, en toda la industria manufacturera, en servicios muy importantes para la población, salvo aquellos casos como en la salud".El presidente del PIT-CNT reconoció que el paro no afectó el transporte porque hay autobuses en las ciudades, pero dijo que estos vehículos van vacíos.Por su parte, el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, criticó la paralización al publicar en la red social Twitter que la central obrera hace un paro general contra un anteproyecto de reforma de la seguridad social cuando "todavía no hay un proyecto, todavía no hay reforma. Pero sí hay un paro que perjudica a los que quieren estudiar y trabajar".Se trata del cuarto paro general de 24 horas convocado por el PIT-CNT en el actual período de gobierno, que comenzó el 1 de marzo de 2020.En los 12 meses a agosto, Uruguay registró una inflación de 9,53% con un acumulado en el año de 7,74%.

