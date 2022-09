https://sputniknews.lat/20220917/la-donacion-de-vehiculos-blindados-a-uruguay-no-perjudica-a-brasil-y-es-ideal-para-el-pais-vecino-1130571006.html

La donación de vehículos blindados a Uruguay no perjudica a Brasil y es "ideal" para el país vecino

La donación de vehículos blindados a Uruguay no perjudica a Brasil y es "ideal" para el país vecino

El 15 de septiembre. el Gobierno brasileño aprobó la donación de 21 vehículos blindados EE-11 Urutu y obuses M-108 del Ejército brasileño a Uruguay. En una... 17.09.2022, Sputnik Mundo

En particular, la ley 14.449/22, sancionada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aprueba el envío al país vecino de 10 obuses autopropulsados M-108 y 11 vehículos blindados de transporte de personal EE-11 Urutu.Según el sitio web Poder360, la evaluación del Ministerio de Defensa es que los vehículos ya no eran útiles para los fines operativos del Ejército brasileño. Según los archivos, los vehículos fueron conservados y Uruguay aceptó las condiciones presentadas por Brasil. Además, según la publicación, la Defensa pretende sustituir estas máquinas por versiones mejoradas, ya que el mantenimiento de los vehículos antiguos saldría más caro.Para Rezende, este tipo de donaciones no causan ningún perjuicio a las actividades del Ejército brasileño, ya que se trata de "vehículos que están a punto de salir o que ya han salido del servicio". El especialista explicó que los M-108, armados con cañones de 105 mm, fueron en su día la "columna vertebral" del Ejército brasileño, pero ahora están siendo retirados. Los modelos, fabricados en EEUU, empezaron a llegar a Brasil en la década de 1960.Mientras, los Urutu, explica Rezende, están siendo sustituidos por modelos más modernos. El experto dijo que son vehículos de combate diseñados y fabricados en Brasil desde la década de 1970. Este tipo de vehículo blindado se ha vendido a varios países latinoamericanos, así como a Libia e Irak.El sustituto del Urutu es el Guaraní, que al igual que su predecesor es un vehículo de combate de seis ruedas. El nuevo vehículo es el resultado de una asociación italo-brasileña con Iveco, que fabrica el Guaraní. Los primeros pedidos se hicieron en 2016.Buen negocio para UruguayRezende también afirmó que para Uruguay es un buen negocio, ya que los vehículos blindados son adecuados para las actividades que realizan las Fuerzas Armadas del país.

