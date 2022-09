https://sputniknews.lat/20220919/biden-anuncia-el-fin-de-la-pandemia-1130599546.html

Biden anuncia el fin de la pandemia

Biden anuncia el fin de la pandemia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomó por sorpresa a los empleados de la Casa Blanca responsables por la sanidad al declarar que la pandemia de... 19.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-19T16:20+0000

2022-09-19T16:20+0000

2022-09-19T16:20+0000

eeuu

internacional

🖼️ caricaturas

covid-19

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1130608153_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eb370743bea8452812a0a88d8b4f2fac.jpg

Poco después, el medio Politico escribió que las palabras de Biden sorprendieron a los funcionarios de Sanidad de la Casa Blanca, según los cuales esa declaración del presidente no estaba prevista como parte de la entrevista. El portal Axios recuerda que el mes pasado la Administración Biden prorrogó la emergencia de Sanidad Pública por el coronavirus hasta el 13 de octubre y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue definiendo la pandemia como una emergencia de salud pública de interés internacional. El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había informado que el fin de la pandemia estaba "a la vuelta de la esquina", pero advirtió que ese momento aún no había llegado, según un artículo del Washington Post. El medio destacó que los comentarios de Biden se hicieron cuando el número de infecciones detectadas cada día descendió a unos 57.000, "el más bajo desde finales de abril". La cifra está probablemente "drasticamente subestimada" porque la mayoría de las personas se hacen la prueba en casa y no informan de la infección a las autoridades, señala el periódico.

https://sputniknews.lat/20220616/fda-de-eeuu-aprueba-vacunas-covid-19-de-moderna-y-pfizer-para-ninos-menores-de-5-anos-1126839653.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Vitaly Podvitski https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108837/37/1088373742_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_51fedab5d5168dd79da1c2051251ebca.jpg

Vitaly Podvitski https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108837/37/1088373742_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_51fedab5d5168dd79da1c2051251ebca.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaly Podvitski https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108837/37/1088373742_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_51fedab5d5168dd79da1c2051251ebca.jpg

eeuu, 🖼️ caricaturas, covid-19, joe biden