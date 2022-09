https://sputniknews.lat/20220919/diputado-venezolano-afirma-que-el-pais-no-se-asusta-con-amenazas-de-eeuu-de-imponer-mas-sanciones-1130623387.html

Diputado venezolano afirma que el país no se asusta con amenazas de EEUU de imponer más sanciones

Diputado venezolano afirma que el país no se asusta con amenazas de EEUU de imponer más sanciones

CARACAS (Sputnik) — Las amenazas del Gobierno de EEUU de intensificar las sanciones contra Venezuela no asustan a este país, pues esas medidas no funcionan... 19.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-19T20:42+0000

2022-09-19T20:42+0000

2022-09-19T20:54+0000

américa latina

eeuu

venezuela

diosdado cabello

partido socialista unido de venezuela (psuv)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1118196122_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_eefe624316288b0b6aa6c661f164ebaa.jpg

El Gobierno de Joe Biden amenazó a la administración de Maduro con intensificar las sanciones si no regresa a las negociaciones con la oposición en México, suspendidas en octubre de 2021 tras la extradición del diplomático venezolano Alex Saab desde Cabo Verde a EEUU.Cabello señaló que a EEUU le "duele" que Venezuela avance en el decomiso de droga, por lo que amenaza con imponer más medidas a su país.EEUU acusó el 15 de septiembre a Venezuela de no cumplir con sus deberes en la lucha contra el narcotráfico.En respuesta a ello, el Gobierno de Maduro calificó como inconsistente la lista que emitió EEUU sobre países productores de drogas, al considerar que carece de legalidad.Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Remigio Ceballos, detalló que en lo que va de este año la incautación de drogas en Venezuela aumentó en 39% con respecto al 2021.Además, destacó que hasta la fecha los organismos del Estado decomisaron 39.583,338 kilogramos.Ceballos manifestó que en lo que va de 2022, la cantidad de procedimientos ejecutados en materia de drogas se incrementó 46,92% y el número de detenidos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes 31,40%.Asamblea General de la ONUMás tarde, Cabello afirmó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) es utilizada como una tribuna para asaltar países, tras referirse al periodo de sesiones número 77 del organismo que inicia este 20 de septiembre."Siempre van con tantas expectativas y llegan con tantas cosas que, al contrario, no se cumple ninguno, debemos recordar los venezolanos, al contrario, como la han utilizado como una tribuna para asaltar países", expresó.El canciller venezolano, Carlos Faría, arribó este 19 de septiembre en horas de la madrugada a Nueva York (este de Estados Unidos) para participar en el periodo número 77 de sesiones de la Asamblea General de la ONU.Asimismo, el ministro venezolano desarrolla una agenda de trabajo, que incluye reuniones bilaterales con representantes de otros países y de agencias multilaterales.En ese sentido, Cabello dijo que su Gobierno no abandonará estos escenarios internacionales y recalcó que el canciller Faría arribó a Estados Unidos con el propósito de elevar la voz de Venezuela como un país libre."Nosotros nunca hemos abandonado esos espacios y vamos a seguir asistiendo, creo que nuestro canciller, Carlos Faría ya llegó allá para participar en representación de Venezuela y será la voz de un pueblo libre, siempre levantaremos la voz de Venezuela como un pueblo libre donde no aceptamos que nadie se meta en los asuntos internos de Venezuela, sea quien sea", enfatizó.El también diputado de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) recordó que el año pasado el expresidente de Colombia Iván Duque (2018-2022) utilizó el organismo internacional para hacer falsas denuncias contra el Gobierno venezolano.

https://sputniknews.lat/20220917/venezuela-tilda-de-inconsistente-lista-de-eeuu-sobre-paises-productores-de-drogas-1130571275.html

eeuu

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, venezuela, diosdado cabello, partido socialista unido de venezuela (psuv)