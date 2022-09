https://sputniknews.lat/20220920/el-presidente-colombiano-dice-en-la-onu-que-la-guerra-contra-las-drogas-ha-fracasado-1130662418.html

El presidente colombiano dice en la ONU que la guerra contra las drogas ha fracasado

BOGOTÁ (Sputnik) — La lucha mundial contra el narcotráfico y las drogas ha fracasado, aseguró este martes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante su... 20.09.2022, Sputnik Mundo

américa latina

gustavo petro

colombia

asamblea general de la onu

Además, Gustavo Petro envió un fuerte mensaje en su intervención en el debate, señalando que en el mundo reina el doble discurso de protección de la selva y el ambiente, mientras el consumismo y extractivismo ponderan en las grandes potencias."Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 (dióxido de carbono) planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir", dijo el mandatario.Para el jefe de Estado, los potencias económicas de Occidente priorizan una política de inversiones en el sector petrolero en perjuicio del ambiente."Para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera", afirmó.Petro añadió que, de seguir fomentando la protección y fortalecimiento de las técnicas extractivistas a nivel global, la humanidad corre riesgos futuros en cuanto al acceso al agua potable.Una de las políticas económicas más importantes que Petro anunció en Colombia será la de finalizar el otorgamiento de nuevos contratos petroleros para exploración y extracción, así como la búsqueda de la prohibición de la explotación de yacimientos no convencionales a través de la técnica "fracking" (fracturación hidráulica).El presidente de Colombia hizo un llamado durante su intervención para que Rusia y Ucrania dialoguen para lograr la paz."Es la hora de la paz, que los pueblos eslavos hablen entre sí (...) Desde América Latina, convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra", sentenció el mandatario en la ONU.

colombia

