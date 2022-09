https://sputniknews.lat/20220920/el-vicecanciller-polaco-la-ce-pretende-cambiar-el-gobierno-en-hungria-con-su-proceder-1130655290.html

El vicecanciller polaco: la CE pretende cambiar el Gobierno en Hungría con su proceder

El vicecanciller polaco: la CE pretende cambiar el Gobierno en Hungría con su proceder

VARSOVIA (Sputnik) — Varsovia considera el intento de la Comisión Europea (CE) de privar a Hungría de los fondos que le corresponden en el presupuesto de la UE... 20.09.2022, Sputnik Mundo

A su juicio, la presunta corrupción, aducida por la CE como pretexto para tomar tal decisión, no es la causa verdadera. "Porque hay países con serios problemas en materia de corrupción relativa a la distribución de los medios europeos. La propia CE lo reconoce en sus informes, pero no inicia tal procedimiento contra ellos", señaló.Según el vicecanciller, al actuar así, la Comisión Europea pierde prestigio como órgano que debe efectuar funciones administrativas en la UE, pues actúa como órgano puramente político."La Comisión Europea procurará dar un ejemplo de contención a los Gobiernos que no comparten los criterios políticos de la CE (...). En el ejemplo de Hungría pretende mostrar el resultado negativo de un conflicto con la CE. Polonia no podrá apoyar decisiones de esa índole", resumió el vicecanciller.La Comisión Europea propuso el 18 de septiembre al Consejo de la UE congelar unos 7.500 millones de euros, o una tercera parte de los fondos reservados para Hungría, pretextando corrupción. Es la primera vez que la CE hace tal propuesta desde que hace dos años se instituyó el mecanismo de condicionalidad, que permite bloquear los fondos de recuperación europeos para proteger el presupuesto de la UE contra la corrupción.El Consejo de la Unión Europea dispondrá de un mes para decidir por mayoría cualificada aplicar o no tal medida, pero en caso excepcional ese plazo puede prorrogarse hasta dos meses.

