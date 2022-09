El Tribunal penal argentino rechaza procesar a exministro español por crímenes del franquismo

https://sputniknews.lat/20220921/el-tribunal-penal-argentino-rechaza-procesar-a-exministro-espanol-por-crimenes-del-franquismo-1130709107.html

En un fallo dividido, el tribunal inadmitió el recurso de las víctimas del franquismo por un criterio estrictamente formal, al señalar que la resolución del tribunal de segunda instancia que fue recurrida por levantar el procesamiento de Martín Villa, la de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, no es una sentencia definitiva.El fallo emitido el 23 de diciembre por aquel tribunal no pone fin a la acción, a la pena ni hace "imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción", consigna en particular el juez Javier Carbajo, que falló a favor de la inadmisibilidad.En el mismo sentido se pronunció el magistrado Gustavo Hornos, al señalar que "la decisión traída a estudio de esta Cámara Federal de Casación Penal no puede equipararse a una sentencia definitiva por sus efectos".En discrepancia con sus compañeros votó el juez Mariano Borinski, que consideró a Martín Villa penalmente responsable de los cuatro homicidios agravados cometidos durante el período de Transición, tras el fallecimiento del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975.A Martín Villa, de 87 años, se le responsabiliza por los homicidios de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro y Francisco Aznar Clemente, tres de las cinco víctimas de la matanza de Vitoria del 3 de marzo de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales.Además se le atribuye el asesinato del joven Germán Rodríguez Saiz durante una represión que tuvo lugar durante los Sanfermines el 8 de julio de 1978 en Pamplona.Como ministro del Interior, Martín Villa estaba a cargo de las fuerzas de seguridad que dispararon contra una multitud en la plaza de toros de la capital navarra.Cuando levantó el procesamiento de Martín Villa, la Cámara de Apelaciones consideró que esos cuatro homicidios agravados no eran crímenes de lesa humanidad.La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), que representa a víctimas y familiares del franquismo, manifestó su decepción con el fallo, y anunciaron que evaluarán si llevan el caso hasta la Corte Suprema."Debemos insistir que Martín Villa, aunque se haya dictado la resolución hoy (por este miércoles) notificada por la Cámara de Casación Penal, continúa imputado en la querella argentina por un total de 12 homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad", observó Ceaqua.La jueza federal María Servini, que instruye el caso desde su inicio en octubre de 2010, deberá profundizar la investigación respecto a esos 12 homicidios para conseguir el procesamiento de Martín Villa, según reclamó la entidad.Justicia universalMartín Villa es uno de los 15 españoles de los 20 originales sobre los que Servini dictó una orden internacional de captura en octubre de 2014.Su orden no se ejecutó porque las autoridades españolas se niegan de manera sistemática a colaborar con la jueza en todas las comisiones rogatorias que libró desde el comienzo de la causa.Durante los 12 años de la causa, las autoridades españolas se negaron a brindar información, a impulsar desde el país la investigación de los crímenes franquistas e incluso a la exhumación de las víctimas, pese a que la dictadura dejó más de 114.000 desaparecidos solo entre 1936 y 1951, según reconoció la propia Audiencia Nacional de España en noviembre de 2008.El relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, advirtió en julio de 2014 la "obligación internacional del Estado de extraditar o juzgar, y que sólo podrá denegar la extradición de los acusados de la justicia española para iniciar la investigación y juzgar a los responsables".Argentina puede procesar a criminales franquistas en virtud del principio de justicia universal, que habilita a cualquier país investigar delitos imprescriptibles con independencia de dónde o cuándo se hayan cometido.

