El embajador en Uruguay afirma que es imposible prohibir la cultura rusa

En la noche del 20 de septiembre, la Embajada acogió un concierto de música clásica protagonizado por el compositor y director musical estadounidense-suizo Stefan Lano (piano) y la cantante de ópera rusa Evguenia Pírshina (contralto), así como inauguró la exposición fotográfica Las bellezas naturales de Rusia.Budaév señaló que en las circunstancias actuales, cuando Occidente "difunde histeria rusofóbica en todo el mundo, incluidos los intentos de prohibir todo lo ruso", cualquier evento cultural, artístico, científico o deportivo "muestra que esos intentos están abocados al fracaso"."Es imposible prohibir la cultura rusa, que ha estado, está y estará en los corazones y las mentes de millones de personas en nuestro planeta", enfatizó.Al ser consultado por esta agencia, el maestro Lano, quien termina su labor como director de la orquesta sinfónica de la sala de espectáculos Sodre en Montevideo, se expresó en el mismo sentido."La idea, no sé de quién era, de cancelar cualquier cultura me parece una barbaridad", destacó.Lano agregó que "la cultura rusa no es solo para Rusia, es una cultura mundial".A su vez, Pírshina destacó la importancia de promocionar la música rusa en las condiciones actuales, tanto en América Latina como en Europa."Nunca debemos olvidar nuestras raíces", resaltó.Al concierto asistieron compatriotas rusos en Montevideo y representantes del cuerpo diplomático, medios de comunicación y círculos socio-políticos y culturales locales.Exposición fotográfica y otras actividadesLa exposición que ofrece la misión diplomática incluye fotos del VII Concurso Fotográfico de la Sociedad Geográfica Rusa Rusia es mucho más.Su objetivo, según Budáev, es mostrar "la diversidad de las zonas geográficas, las condiciones naturales y climáticas de nuestro enorme país y su flora y fauna".El embajador informó también que este jueves en el marco del X Festival Internacional de Cine de la Mujer en Punta del Este se estrenará la película El Danubio de la directora rusa Liubov Mulmenko.Señaló que la cinta participará en el festival por iniciativa de los organizadores del evento."La presencia cultural y humanitaria rusa en Uruguay es notable y palpable", indicó Budaév.Explicó que en los próximos meses la embajada centrará su trabajo en la realización de eventos culturales con motivo del 165 aniversario del inicio de las relaciones entre Rusia y Uruguay, que se celebrará el 10 de diciembre, incluida una exposición de copias de documentos de archivo, materiales y fotografías dedicados a esa fecha.El embajador agregó que tiene previsto publicar un artículo sobre la historia y la etapa actual del desarrollo de las relaciones ruso-uruguayas.

