El Tesoro de EEUU señala que inflación causa una sensación de inseguridad económica

WASHINGTON (Sputnik) — La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, dijo que la inflación está causando una gran sensación de inseguridad económica y... 22.09.2022, Sputnik Mundo

"Creo que la inflación ha estado funcionando a tasas inaceptablemente altas, es un gran problema para todos los hogares estadounidenses, está generando una gran sensación de inseguridad económica para los estadounidenses y no queremos que se vuelva endémica", dijo Yellen durante un evento organizado por The Atlantic.Yellen dijo además que cree que la inflación bajará el próximo año, pero advirtió que puede ser vulnerable a los riesgos de un shock de oferta que puede causar la situación en Ucrania.Asimismo, dijo que la Reserva Federal podría no alcanzar su objetivo de inflación del dos por ciento para el próximo año, incluso con los aumentos de tasas dispuesto."Puede que no suceda para 2023, pero tengo plena confianza en la capacidad de la FED para reducirlo", sostuvo.La Reserva Federal anunció el 21 de septiembre un aumento de 75 puntos básicos, o tres cuartos de punto porcentual, de la tasa de interés en el país, su quinto incremento desde el estallido de la pandemia de COVID-19 hace dos años.

