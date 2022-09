https://sputniknews.lat/20220922/la-fuerza-armada-venezolana-destruye-campamento-de-droga-de-grupos-terroristas-colombianos--fotos-1130744624.html

CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela destruyó un campamento de grupos terroristas colombianos en el estado fronterizo... 22.09.2022, Sputnik Mundo

"FANB detecta y destruye campamento Tancol [Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos] dedicado al tráfico de drogas provenientes de Colombia y organización de pistas clandestinas en el sector Mata Negra, municipio Pedro Camejo del estado Apure. Nuestro territorio no será plataforma del narcotráfico", indicó Hernández Lárez a través de su cuenta de Twitter.En otro mensaje, el jefe del Ceofanb manifestó que el espacio geográfico venezolano es una zona de paz, por lo que dijo que "no se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares o actividades ilegales de narcotráfico o minería ilegal".De igual manera, señaló que la FANB se mantiene desplegada en la frontera para acabar con las estructuras de células de los grupos terroristas colombianos que intentan establecerse y operar desde Venezuela.Hasta junio, la FANB destruyó más de 250 campamentos de grupos armados en Apure.Además, en lo que va de año el organismo militar destruyó 31 aviones de narcotráfico por violar el espacio aéreo de este país caribeño.Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos detalló el 16 de septiembre que en lo que va de año la incautación de drogas en Venezuela aumentó en 39% con respecto al 2021. Hasta la fecha los organismos del Estado decomisaron 39.583,338 kilogramos de drogas, según Ceballos. Por ello, el Gobierno rechazó que EEUU incluyera a Venezuela en la lista de países que no cooperan contra el narcotráfico, al considerar que carece de legalidad.La Administración de Nicolás Maduro manifestó que la Casa Blanca "busca emitir juicios infundados que justifiquen sus gastos anuales para supuestamente abordar el gran problema de salud pública que representa el consumo de drogas en Estados Unidos que, según el Reporte 2022 de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito [UNODC], cobró alrededor de 107.000 vidas en 2021".Asimismo, aseguró que desde la expulsión de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Venezuela en el 2005, los decomisos aumentaron, y en 2021 hubo un récord de incautación de 51 toneladas de drogas en más de 5.000 procedimientos.

