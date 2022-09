https://sputniknews.lat/20220922/lider-independentista-boricua-julio-muriente-cuba-y-puerto-rico-son-un-mismo-pueblo-1130764530.html

Líder independentista boricua Julio Muriente: Cuba y Puerto Rico son un mismo pueblo

LA HABANA (Sputnik) — Cuando hablamos de puertorriqueños y de cubanos estamos hablando de un mismo pueblo, expresó a la Agencia Sputnik el copresidente del... 22.09.2022, Sputnik Mundo

En un acto en la sede de la Misión de Puerto Rico en Cuba, Muriente, acompañado por el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González, develaron una placa conmemorativa en honor al exdiplomático cubano Ricardo Alarcón de Quesada (1937-2022)."Al homenajear al cubano Ricardo Alarcón, estamos homenajeando a un compatriota, a un hermano, como podríamos estar homenajeando a Ramón Emeterio Betances (1827-1898), el padre de la patria puertorriqueña", subrayó Muriente.En sus palabras a los participantes en el acto, el político boricua reconoció el esfuerzo de Alarcón durante su intensa vida como diplomático cubano, en visibilizar ante el mundo la causa de Puerto Rico, y su permanente reclamo a su independencia, soberanía y autodeterminación."La historia de los pueblos cubano y puertorriqueño se integra de tal manera en múltiples facetas y en el balance hacen que sean la misma cosa. El enemigo ha pretendido generar una divergencia, pero no ha sido capaz de lograrlo por la tenacidad de los unos y los otros, donde se ha impuesto la tenacidad y el atrevimiento de Cuba de dar cara a favor de Puerto Rico a pesar de las amenazas del enemigo, y la tenacidad, el atrevimiento y la persistencia de los puertorriqueños que desde la isla se han construido puentes para romper bloqueos y quebrar distancias", enfatizó Muriente.Recalcó además que esos lazos entre ambos pueblos caribeños no fueron solo en el siglo XIX y en el XX porque "también suceden en estos instantes en que estamos aquí, rindiéndole homenaje a Alarcón, y reafirma el propósito de que Puerto Rico está aquí en esta extensión geográfica que es Cuba".Puerto Rico primero fue colonia de España por 406 años (1493-1899) y después bajo la tutela de Washington desde 1899 hasta que en 1952 se estableció el status de Estado Libre Asociado, bajo jurisdicción de EEUU, que en los últimos 123 años controla las áreas fundamentales de la vida de la isla caribeña, entre ellos la aduana, la banca, justicia, inmigración, educación, telecomunicaciones y el comercio exterior, entre otras áreas.Desde 1972 y hasta la fecha, en casi 40 oportunidades el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas exhortó al Gobierno de EEUU a "promover un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico pueda, de manera soberana, tomar decisiones para atender sus urgentes necesidades económicas y sociales", reclamo que no ha tenido respuesta.EEUU mantiene además bases militares en la isla, hostiga a los movimientos independentistas, e impuso desde 2016 una Junta de Supervisión Fiscal, nombrada por la Casa Blanca, que ejerce poderes de control sobre los funcionarios ejecutivos y legislativos elegidos del Gobierno de Puerto Rico en todo asunto relativo a temas fiscales, económicos y presupuestarios.

