La "estrategia geopolítica" de Putin que obligará a Occidente a dialogar

La "estrategia geopolítica" de Putin que obligará a Occidente a dialogar

La posible adhesión de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporiyia a Rusia tras los referendos obligará a Occidente a... 23.09.2022, Sputnik Mundo

El experto asegura que tras el referendo estas regiones se unirán a Rusia. Zhung basa su análisis en el hecho que las tropas rusas crearon una fuerte alianza con movimientos de liberación de Donetsk y Lugansk y que el Ejército ruso avanzó mucho en las provincias de Zaporiyia y Jersón.Sin embargo, agrega que los resultados del referendo podrían provocar una nueva escalada del conflicto. No obstante, esta situación llevará a Occidente a dialogar con Moscú.Es por eso que Putin decretó la movilización parcial en Rusia, apunta Zhung, lo que aumetará las fuerzas rusas en la zona de conflicto, y como resultado, no se disminuirá, sino que intensificará el conflicto bélico.Como explica el experto, ahora es difícil predecir qué tipo de respuesta prepararán los países de la OTAN. No obstante, para Ucrania la situación puede cambiar drásticamente."Una cosa es cierta, si estas cuatro regiones pasan a formar parte de Rusia después del referendo, Rusia controlará la costa del mar de Azov, mientras que Ucrania simplemente no tendrá un puerto marítimo oriental", asevera.Esto supone una gran pérdida para Ucrania, tanto a nivel estratégico como económico. En palabras de Zhung, Ucrania está a punto de perder su ventaja geopolítica. Por ello Kiev puede lanzar una contraofensiva en estas cuatro direcciones.

