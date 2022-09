https://sputniknews.lat/20220923/referendos-sobre-adhesion-a-rusia-son-un-acto-de-justicia-historica-valoro-analista-venezolano-1130802168.html

Referendos sobre adhesión a Rusia son "un acto de justicia histórica", valoró analista venezolano

El referendo que en las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk y en Jersón y Zaporiyia es "un acto de justicia histórica" con Rusia y con el pueblo del... 23.09.2022, Sputnik Mundo

Mientras los habitantes de los cuatro territorios votan su adhesión a la Federación de Rusia, Tajeldine valoró que los referendos son importantes porque "en todas las constituciones del mundo y en la carta de las Naciones Unidas se establece que la soberanía recae en el pueblo".Tajeldine apuntó contra la postura de EEUU, cuyo Gobierno adelantó que no reconocerá los resultados. El analista señaló el contrasentido de que "quienes pregonan la democracia son en EEUU los que promueven las guerras, las divisiones, el sectarismo, el fundamentalismo y el fascismo de hoy en Ucrania".Pero más allá de la voluntad de los pobladores de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, los referendos marcan, de acuerdo al experto, "un acto de justicia histórica porque Rusia está recuperando sus históricos territorios".Tajeldine reflexionó acerca de que "quizás hoy se demuestra que fue un error" que las provincias que conformaban el Imperio Ruso se transformaran en repúblicas con el advenimiento de la Unión Soviética ya que, con su disolución en 1991, "EEUU aprovechó para fomentar los nacionalismos en esas repúblicas".Eso es lo que, según el analista, sucedió con Ucrania, donde "el fascismo ucraniano y el fascismo europeo están cometiendo un genocidio contra el pueblo eslavo, el pueblo ruso".Sin embargo, destacó Tajeldine, las agresiones son respondidas por los habitantes del Donbás y las provincias de Jersón y Zaporiyia con un pronunciamiento democrático.Tajeldine también remarcó que los habitantes que están votando comprenden que "no están enfrentando a Ucrania sino a los peones de la OTAN, que no son la mayoría, como se ha demostrado".Como venezolano, el analista también se mostró optimista en que su país pueda fortalecer en el futuro sus relaciones diplomáticas y comerciales con Donetsk y Lugansk y Jersón y Zaporiyia. De hecho, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue uno de los primeros en respaldar al presidente ruso, Vladímir Putin, en su reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk."Venezuela ha visto a Rusia como un aliado estratégico y eso lo ha entendido desde el comandante Hugo Chávez hasta el actual presidente Nicolás Maduro. A los aliados estratégicos no se los traiciona, se los apoya hasta el final y eso es Rusia para Venezuela", explicó Tajeldine, recordando que Moscú también apoyó a Venezuela "en los momentos más difíciles que le ha tocado vivir contra la agresión imperialista".

