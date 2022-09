La ultraderechista que podría convertirse en la primera mujer en gobernar Italia

https://sputniknews.lat/20220924/la-ultraderechista-que-podria-convertirse-en-la-primera-mujer-en-gobernar-italia-1130820383.html

Giorgia Meloni, la candidata del partido Hermanos de Italia, asociado con la ultraderecha italiana, se posiciona como la favorita para ganar las elecciones del... 24.09.2022, Sputnik Mundo

Esta mujer de 45 años encabeza la coalición conformada por los partidos La Liga y Forza Italia, cuyos líderes, Matteo Salvini y Silvio Berlusconi, respectivamente, han dado su apoyo a quien, se espera, podría convertirse en la primera mujer en asumir el cargo de primera ministra. Sin embargo, se espera que en la elección del domingo predomine el abstencionismo, toda vez que los Hermanos de Italia son considerados grupos de ultraderecha por sus propuestas para prevenir el aborto y sus políticas restrictivas respecto a los migrantes.Tan sólo esta semana, uno de sus candidatos en Sicilia, Calogero Pisano, fue expulsado del partido después de que se revelaron publicaciones de 2016 en redes sociales en las que alababa a Adolf Hitler. El partido se deslindó y el político se disculpó, pero la noticia reforzó los señalamientos de fascismo en contra de Hermanos de Italia, organización surgida tras la Segunda Guerra Mundial.Las últimas encuestas sugieren que Giorgia Meloni obtendrá el 25% de los votos en una elección en la que se estima que un tercio de la población femenina no participe, según estimaciones del diario The New York Times.Ante los señalamientos por las bases ultraconservadoras de su partido, la candidata italiana aseguró al diario local Corriere della Sera que en su partido no hay "fascistas nostálgicos, racistas o antisemitas", como señalan sus contrincantes.Al respecto, Lutz Klinkhammer, investigador del instituto Histórico Alemán en Roma, opinó para la agencia Deutsche Welle que, si bien es demasiado calificarla como postfascista, la política italiana sí está dentro del espectro del conservadurismo.Para mediar las críticas sobre este punto, Giorgia Meloni se ha comprometido durante su campaña a no tocar la ley que permite el aborto en Italia desde 1978, aunque ha hecho especial énfasis en la necesidad de prevenirlos. Asimismo, se ha comprometido a brindar servicios de guardería para madres trabajadoras, escasas en un país donde sólo 4 de cada 10 mujeres tienen independencia financiera.Parte del éxito electoral de esta mujer es su enfoque económico. La crisis energética europea por la falta de suministro de gas ruso también ha golpeado duro a Italia, donde las tarifas se han cuadriplicado en un par de meses, haciendo que la promesa de Meloni de mejorar la economía se vuelva su punto más fuerte en la campaña."Los italianos están inquietos. La campaña electoral gira principalmente en torno al dinero, al miedo a caer en la pobreza, que ya está muy extendido. Es una elección de protesta, como la que hemos tenido varias veces en Italia", consideró Klinkhammer.A esto se suma la exigencia del electorado italiano de un Gobierno mucho más estable, luego de los escándalos que han enfrentado los anteriores primeros ministros italianos.

