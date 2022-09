https://sputniknews.lat/20220924/putin-firma-un-decreto-para-que-los-estudiantes-no-sean-movilizados-en-rusia-1130837688.html

Putin firma un decreto para que los estudiantes no sean movilizados en Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó un decreto por el que se concede un aplazamiento a los estudiantes de modalidad presencial y semipresencial para... 24.09.2022, Sputnik Mundo

Los alumnos de educación secundaria y superior que estudien en instituciones educativas estatales y organismos científicos no tendrán la obligación de realizar el servicio militar como parte de la movilización parcial que tiene como objetivo defender la soberanía y la integridad territorial del país euroasiático en medio del conflicto en Ucrania. Esta medida no aplica para las personas que estén cursando una segunda carrera, sólo será válida para aquellos que estén cursando por primera vez. El 23 de septiembre, el Ministerio de Defensa ruso explicó que los especialistas en informática, comunicaciones, medios de comunicación y finanzas están exentos de la movilización parcial.El presidente ruso, Vladímir Putin, decretó el pasado 21 de septiembre la movilización parcial de los reservistas que, según el Ministerio de Defensa, abarcará a 300.000 personas y es necesaria para controlar los territorios liberados en Donbás y la línea de contacto, de 1.000 kilómetros, con las tropas ucranianas.El mandatario ruso anunció esta medida en un discurso televisado a la nación, el primero desde que ordenó el 24 de febrero lanzar una operación militar especial en Ucrania y de referendos convocados en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia sobre la incorporación de estos territorios a Rusia.En su discurso, Putin acusó a Occidente de chantaje nuclear y advirtió que Rusia no dudará en usar todo el arsenal disponible de medios de destrucción ‒algunos, más avanzados que los de la Organización del Tratado del Atlántico Norte‒ en caso de amenaza a su integridad territorial.

