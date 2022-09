https://sputniknews.lat/20220926/al-atacar-donbas-kiev-convence-a-la-gente-de-que-tomo-la-decision-correcta-formar-parte-de-rusia-1130863756.html

Al atacar Donbás, Kiev convence a la gente de que tomó "la decisión correcta: formar parte de Rusia"

Al atacar Donbás, Kiev convence a la gente de que tomó "la decisión correcta: formar parte de Rusia"

Las FFAA ucranianas siguen bombardeando masivamente los territorios liberados de Donbás, Zaporiyia y Jersón donde se celebra el referendo unionista. Sin... 26.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-26T17:05+0000

2022-09-26T17:05+0000

2022-09-26T17:05+0000

ucrania

internacional

🛡️ zonas de conflicto

📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporiyia

rusia

jersón

zaporiyia

república popular de lugansk (rpl)

república popular de donetsk (rpd)

donbás

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1130843610_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf6267e4ab89bc090e4e76d42db5d1c8.jpg

Kiev sigue bombardeando los territorios de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, y las regiones de Jersón y Zaporiyia, donde la gente vota la adhesión a Rusia. Las FFAA ucranianas atacan ciudades y pueblos, edificios residenciales e infraestructuras civiles, realizan provocaciones y organizan ataques terroristas, incluyendo el uso de grupos de sabotaje y reconocimiento.Por ejemplo, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de Lugansk (RPL) durante los tres días del referendo, las FFAA ucranianas lanzaron más de 60 misiles sobre el territorio de Lugansk. En Jersón, el impacto de un proyectil ucraniano sobre un hotel dejó varias víctimas.Según el experto, en los territorios liberados lo entienden y solo Rusia puede ayudar a salvar estas regiones."Los residentes de estas repúblicas [de Lugansk y Donetsk] y regiones [Jersón y Zaporiyia] solo pueden ser salvados de la agresión de Kiev por la Federación de Rusia, que es capaz de garantizar la calma y la seguridad", afirmó el experto.Mezhévich aseguró que, a pesar de los intentos de Kiev por impedir los referendos, la población de Donbás "tomó su decisión y no renunciará a ella"."Zelenski, con sus bombardeos de Himars cada día, convence a los habitantes de los territorios liberados de que tomaron la decisión correcta: formar parte de Rusia. El presidente ucraniano, con sus acciones agresivas e inhumanas, empuja a la gente, diciendo literalmente: todos los que aún no han venido al referendo, que se den prisa y vengan", dijo el analista.Por su parte, el analista político Alexandr Dudchak afirmó que la comunidad internacional ignora la matanza de civiles en Donbás y otros territorios liberados."Occidente amenaza a Rusia con un tribunal para proteger a estas personas. Pero no es Rusia la que merece un tribunal, sino el régimen de Kiev y el jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, que está suministrando a Ucrania armas que las FFAA ucranianas utilizan para matar a civiles", explicó.Al bombardear los territorios liberados, Kiev solo "convence a la gente en lo acertado del camino elegido", afirmó Dudchak.El 23 de septiembre, en las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, así como en las provincias de Jersón y Zaporiyia, comenzaron los plebiscitos para incorporarse a Rusia, que durarán cinco días, hasta el 27 de septiembre.Estados Unidos, la Unión Europea, la OSCE y otros países y organizaciones internacionales calificaron de ilegal la convocatoria y dejaron claro que no reconocerán los resultados de la votación.

https://sputniknews.lat/20220924/la-historia-de-las-regiones-liberadas-que-buscan-su-reincorporacion-a-rusia-al-detalle-1130800097.html

ucrania

jersón

zaporiyia

república popular de lugansk (rpl)

república popular de donetsk (rpd)

donbás

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporiyia , rusia, jersón, zaporiyia , república popular de lugansk (rpl), república popular de donetsk (rpd), donbás