"El doble rasero de Occidente ha hundido los esfuerzos mundiales de no proliferación nuclear"

"El doble rasero de Occidente ha hundido los esfuerzos mundiales de no proliferación nuclear"

Cabe recordar que la primera amenaza de Occidente en contra de Rusia ocurrió horas después del comienzo de la operación especial militar lanzada por Rusia. El mismo 24 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, se dirigió así al Kremlin: "Vladímir Putin debe entender que la alianza atlántica también es una alianza nuclear. No diré más". Otra advertencia provino de la actual primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, cuando la conservadora no dudó en decir que, si llegaba a ocupar el máximo cargo del Reino Unido, no dudaría en utilizar armas nucleares en caso de ser necesario, al menos así lo decía durante sus discursos de su campaña electoral.El presidente ruso, Vladímir Putin, ya advirtió que los altos cargos de la OTAN habían lanzado amenazas nucleares contra Rusia, pero que Moscú "tiene muchas armas y podemos contratacar". Además, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, también advirtió que "el riesgo de conflicto nuclear se encuentra en un máximo histórico no visto desde la Guerra Fría"."La principal responsabilidad de esto debe recaer en Estados Unidos y Europa. A lo largo de los años, el doble rasero de Occidente resultó ser un clavo en los esfuerzos mundiales de no proliferación nuclear, creando cada vez más brechas", afirma un autor de Global Times. "De este modo, ha bajado sistemáticamente el umbral y el acuerdo de no proliferación se ha vuelto cada vez más difícil de mantener", reitera. El autor del artículo está convencido que, impulsados por la mentalidad de la Guerra Fría, EEUU intensificó sus políticas de bloques y alianzas en un intento de obtener una superioridad estratégica absoluta. En la escena internacional actual, es Washington el que más grita de su "preocupación" por la amenaza de una guerra nuclear. "Creemos que si Estados Unidos habla con sinceridad, como Estado poseedor de armas nucleares, debería tomar medidas concretas para reducir la sensación de inseguridad de la comunidad internacional. Por ejemplo, debería detener el desarrollo y el despliegue de sistemas globales de defensa antimisiles, no tratar de desplegar misiles terrestres en el extranjero, eliminar las armas nucleares en el extranjero lo antes posible y no copiar los acuerdos de la OTAN para las misiones nucleares conjuntas en la región de Asia - Pacífico. Solo si EEUU será el primero en dar algunos pasos tendrá derecho a decir algo a los demás", concluye el analista.

