La OMC alerta que el mundo está al borde de una recesión

GINEBRA, SUIZA — La economía global se aproxima a una recesión, advirtió la jefa de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Ngozi Okonjo Iweala. 27.09.2022

En este contexto destacó la necesidad de recuperar el crecimiento económico, al agregar que este paso es de gran importancia, en particular, para los países de la OMC de bajos ingresos."Debemos pensar en qué debemos hacer, qué política debemos implementar para recuperar el crecimiento", indicó.Comentando la decisión de principales reguladores financieros globales de subir las tasas de interés, declaró que no pueden actuar de otra manera en las condiciones actuales."Los bancos centrales no tienen más opción que elevar las tasas de interés, pero las consecuencias para los mercados en desarrollo y los países en desarrollo son muy graves, porque también suben estos indicadores", dijo.En septiembre el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa de interés en 0,75 puntos porcentuales, hasta 3-3,25% anual.El Banco Central del Reino Unido, por su parte, aumentó este indicador en 0,5 puntos porcentuales, hasta un 2,25%, mientras el Banco Central de Suiza, en 0,75 puntos porcentuales hasta un 0,5% anual, al establecer de este modo una tasa de interés positiva por primera vez desde 2014.

