¿Qué probabilidades hay de que caiga un asteroide sobre la tierra?

Por primera vez en la historia se logró desviar un asteroide con una misión espacial. ¿Qué significa esto y qué probabilidades hay de que un asteroide pueda impactar en la tierra? Dos astrónomos lo explican.

big bang

espacio

nasa

tierra

uruguay

asteroide

nave espacial

sonda

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1130928337_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8477227f709b5cd0220fba6d1a75dfba.jpg

Prueba de Redirección de un Asteroide Doble es el significado de DART, por sus siglas en inglés. Este es el nombre de la sonda que impactó en la noche del 26 de septiembre contra el asteroide llamado Dimorphos, ubicado a 11 millones de kilómetros del planeta Tierra.Esta fue la primera prueba que se hizo de desvío de asteroides, con el objetivo de tener mecanismos y tecnología para hacer lo mismo si un día se acerca un objeto de este tipo al planeta Tierra."Un objeto de un kilómetro impacta cada medio millón de años. Y en ese caso, la catástrofe podría ser a escala planetaria", agregó el experto, quien trabajó durante cuatro años como representante de América Latina en la coordinación de la misión DART, y colabora con la oficina de Defensa Planetaria de la NASA.Esta agencia, junto a otros organismos espaciales de diferentes partes del mundo, llevaron a cabo la misión.Dimorphos, el asteroide impactado por la sonda a una velocidad de 6,6 kilómetros por segundo, mide 160 metros de ancho. El otro, Didymos, mide 780 metros, y ambos estaban a una distancia entre sí de 1,2 kilómetros.Los datos más concretos e imágenes sobre la colisión se conocerán en los próximos días. Esto permitirá también determinar si fue exitosa o no la misión. La demora se debe a que deben esperar que se disipe la nube de polvo generada por el choque entre la sonda y el asteroide."También iba equipado con una cámara y tenía sistemas autónomos para ir corrigiendo su órbita en el camino, algo nuevo que se tenía que probar", agregó.¿Qué hubiera ocurrido si no lograban impactar en el asteroide? El resultado iba a ser útil de todas formas, para seguir elaborando nuevas estrategias de trabajo en el espacio dentro de diferentes misiones, según el astrónomo chileno.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

