La era pos COVID plantea nuevos desafíos en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares

En el Día Mundial del Corazón se recuerda que mueren por año casi dos millones de personas en las Américas por enfermedades cardiovasculares. 80% de los casos ocurre en países de ingresos medios y bajos. Dos especialistas recomiendan formas de cuidar el organismo.

Mala calidad de vida y de alimentación y dificultades en el acceso a la salud o postergación de controles médicos, son los principales factores que elevan estas cifras en estas zonas del mundo.Se estima que las enfermedades cardiovasculares engloban la primera causa de muerte a nivel mundial. El infarto o el accidente cerebrovascular (ACV) son las principales formas de afectación."Usa tu corazón para...", es el lema del Día Mundial del Corazón este año. En esta ocasión, para conmemorar la fecha, los cardiólogos argentinos y sus pacientes decidieron compartir sus "Historias de consultorio".Allí varias personas que han superado las enfermedades cardiovasculares cuentan cómo cambió su vida a partir de iniciar un tratamiento y modificar hábitos cotidianos.La enfermedad COVID-19 afectó en el área cardiovascular principalmente a quienes la padecieron de forma grave, y dejó secuelas en su organismo. Los profesionales abordan nuevas variaciones en las patologías cardíacas que presentan los pacientes.En Venezuela hay alrededor de 28% de prevalencia de enfermedades cardiovasculares."20% corresponde a cardiopatía isquémica, principalmente infarto del miocardio. Y el otro 8% enfermedades cerebrovasculares", indicó Rodríguez. Estas proporciones son similares en el resto de los países sudamericanos."Hay factores que no podemos modificar, como el sexo y la edad. El sexo masculino tiene per se mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares”, explicó Franciosi.Fumadores, diabéticos, personas con obesidad, estrés o colesterol son más propensos a contraer una patología de este tipo, expresó la especialista. Por tal motivo, desde el ámbito médico se solicita controlar estos aspectos y cambiar los hábitos de vida.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

