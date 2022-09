https://sputniknews.lat/20220929/cepal-reporta-que-pobreza-afectara-a-1-de-cada-3-latinoamericanos-y-caribenos-en-2022-1131002983.html

CEPAL reporta que pobreza afectará a 1 de cada 3 latinoamericanos y caribeños en 2022

QUITO (Sputnik) — La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) alertó desde Ecuador que en esta región la pobreza aumentará hasta un 33,7%, lo... 29.09.2022

García-Buchaca fue uno de los oradores en la inauguración del XIV Foro Ministerial 2022 sobre Desarrollo en América y el Caribe, con sede en la ciudad ecuatoriana de Cuenca (sur), donde se dan cita representantes de 33 países.En este contexto, sesiona la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL.Según avizoró, el crecimiento regional en 2022 será solo de 2,7%, de acuerdo con las últimas estimaciones del organismo, cifra baja bastante significativa en relación con los cálculos de CEPAL a inicios de año y similar a los datos de antes de la pandemia."América Latina y el Caribe ha sido la región en desarrollo más duramente golpeada por la pandemia o impactos socioeconómicos que no habíamos terminado de asimilar cuando ya se comenzaron a asomar de inmediato los impactos del conflicto en Ucrania", argumentó.Indicó que los problemas estructurales en la región latinoamericana y caribeña continúan y se han profundizado, por lo cual será vital fortalecer la institucionalidad social.El ejecutivo de CEPAL anotó que se requiere la implementación de sistemas universales de salud y de protección social para robustecer las políticas de inclusión social y laboral, y dotar de continuidad, legitimidad y coherencia a las políticas y programas sociales, aunque no basta con atender estas urgencias.Dijo, además, que estas crisis también han demostrado de manera muy categórica la interdependencia que existe entre las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo sostenible, por lo cual es necesario sentar bases y articular una recuperación transformadora y sostenible.Anotó que también ha demostrado que "frente a problemas globales, no bastan las respuestas individuales", por lo cual "se requiere de un multilateralismo vigorizado, en cuya base debe estar la cooperación regional".Este foro político, que contará con actividades paralelas, concluirá mañana con la adopción de la Declaración de Cuenca.

