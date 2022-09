Dictan 3 años de prisión para exlíder birmana Aung San Suu Kyi y su asesor australiano

La lectura del veredicto tuvo lugar en un centro de detención de Naipidó más de año y medio después del arresto de ambos acusados a raíz del golpe militar del 1 de febrero de 2021. También se emitió la misma sentencia contra tres ex miembros del gabinete: el titular de finanzas Kyaw Win, su sucesor Soe Win y el viceministro Set Aung.A todos se les imputó la violación de la Sección 3(1)(c) de la Ley de Secretos Oficiales de 1923 que tipifica como delito la posesión, recopilación, registro, publicación o intercambio de información de Estado que sea "directa o indirectamente útil para un enemigo".Turnell se enfrenta a un cargo adicional, relacionado con la ley de inmigración en vigor.Aung San Suu Kyu, condenada a un total de 20 años de prisión en cinco procesos anteriores, todavía tiene siete cargos pendientes, la mayoría por presuntos episodios de corrupción. Si la encuentran culpable de todos los cargos, tendrá que pasar el resto de su vida en prisión. Los críticos de la junta militar birmana ven en ello un intento deliberado de excluir a la antigua líder de la política nacional de una vez por todas.El Gobierno de Australia expresó repudio a la condena de Sean Turnell e hizo un llamado a su liberación inmediata.La ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, señaló que el juicio contra el profesor Turnell se celebró a puertas cerradas y sin que el encargado de negocios de Australia y funcionarios consulares fueran autorizados a asistir. Según la canciller, Canberra rechazó de forma consecuente los cargos imputados a Turnell a lo largo de más de 19 meses de su retención injusta, y seguirá defendiéndole hasta que regrese a su familia en Australia.El 1 de febrero de 2021, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, decretaron el estado de emergencia y detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi.Los altos mandos del ejército, que habían gobernado Birmania durante décadas, justificaron el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre pasado, que dieron una clara victoria a la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi.La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas desafiando la represión y protagonizando protestas callejeras y acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del Gobierno civil y la liberación de los presos políticos.Seis meses después del golpe, la Comisión Electoral de la Unión de Myanmar anuló el resultado de los comicios generales de 2020. Su decisión, que alegaba millones de irregularidades presuntamente cometidas en el proceso del escrutinio, posibilita la disolución de la LND.Según el presidente del Consejo Administrativo del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania, Min Aung Hlaing, las próximas elecciones generales tendrán lugar en 2023.La ONG Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) estima que al menos 2.324 personas murieron a causa de la represión militar en Birmania del 1 de febrero de 2021 al 28 de septiembre de 2022. De las 15.683 personas arrestadas en este período, 12.540 siguen detenidas.

Dictan 3 años de prisión para exlíder birmana Aung San Suu Kyi y su asesor australiano

© AP Photo / Peter Dejong La exconsejera de Estado de Birmania, la primera ministra de facto del país y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi © AP Photo / Peter Dejong

BANGKOK, 29 sep (Sputnik) — Un tribunal militar de Birmania sentenció a tres años de prisión a la ex consejera de Estado, Aung San Suu Kyi; a su antiguo asesor económico, el australiano Sean Turnell, y varios ex miembros de su gabinete, por violación de una ley de secretos oficiales de la era colonial, informó el diario digital 'Myanmar Now'.