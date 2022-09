https://sputniknews.lat/20220929/rusia-senala-necesidad-de-cooperacion-internacional-para-investigar-fugas-en-nord-stream-1130982609.html

Rusia señala necesidad de cooperación internacional para investigar fugas en Nord Stream

Rusia señala necesidad de cooperación internacional para investigar fugas en Nord Stream

MOSCÚ (Sputnik) — La situación en torno a los escapes de gas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 es muy peligrosa y requiere de la cooperación internacional...

En cuanto a Estados Unidos, afirmó que Moscú y Washington no mantienen contactos entre los organismos de seguridad.El vocero no pudo responder a la pregunta sobre cuánto tiempo se necesita para reparar los daños a la tubería Nord Stream 1, alegando que es una cuestión técnica.Peskov también refutó la información publicada por la cadena CNN de que cerca del lugar de los hechos supuestamente se avistaron barcos y submarinos rusos.El 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto Nord Stream 2, informó de una fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm por causas desconocidas. Lo mismo ocurrió en las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1.Desde Moscú no descartaron que los gasoductos fueran blanco de un sabotaje y expresaron su intención a convocar una reunión oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir lo sucedido en los dos gasoductos.El Departamento de Investigación del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) investiga los escapes en ambas tuberías como terrorismo internacional. Alemania, Dinamarca y Suecia tampoco excluyen la posibilidad de un sabotaje.El Nord Stream 1 suspendió el transporte de gas ruso a Alemania a finales de agosto, debido a las sanciones de Occidente que impiden a la compañía Siemens reparar las turbinas de la infraestructura.El Nord Stream 2, construido por un grupo de importantes empresas energéticas de Europa y listo para operar desde octubre de 2021, continúa bloqueado por el canciller federal alemán, Olaf Scholz, desde febrero de este año por sus pugnas geopolíticas con Moscú.

