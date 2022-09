https://sputniknews.lat/20220930/cientificos-rusos-hallan-un-metodo-para-identificar-las-consecuencias-ocultas-del-covid-19-1131032922.html

Científicos rusos hallan un método para identificar las consecuencias ocultas del COVID-19

Científicos rusos hallan un método para identificar las consecuencias ocultas del COVID-19

Los científicos de la Universidad de Medicina de Tiumén consideran que la rehabilitación médica tradicional después del COVID-19 no es conveniente para todos los pacientes. La experiencia muestra que en cada caso concreto se necesita un enfoque individual, por eso surge la necesidad de mejorar los métodos de recuperación después del coronavirus.Al llevar a cabo las investigaciones de varias etapas, los científicos rusos descubrieron que una de las consecuencias más frecuentes del coronavirus que no se identifica es un cambio en la regulación neurohumoral de los vasos, debido a que surge el riesgo de la modificación de reacciones generales de adaptación del organismo.En la universidad calificaron el conjunto de tales cambios como una "huella" en los vasos. Es necesario formar métodos adicionales para restablecer la salud, después de obtener la información sobre los procesos en el sistema vascular de cada paciente concreto, señalan los expertos."Hemos llevado a cabo investigaciones con la participación de grupos de diversas edades que padecieron COVID-19 (...) Un 30% de los estudiantes afectados de forma ligera por la enfermedad tienen trastornos en el funcionamiento de los microvasos. Y las personas mayores de sesenta años tienen tales complicaciones en un 60% de casos. El principal peligro de las consecuencias descubiertas consiste en que cambian las reacciones internas a la actividad física y cambios bruscos de temperatura. Es decir, si una persona con una complicación similar comienza a practicar deportes de forma intensa poco tiempo después de recuperarse, aumenta el riesgo de trombosis con todas las consecuencias resultantes y es posible un resultado fatal", explica la jefa del departamento de prevención médica y rehabilitación de la TyumSMU, Elena Turovínina.Agregó que la reacción modificada del sistema vascular a los impactos externos puede extenderse a ciertos métodos de rehabilitación, ante todo a la balneoterapia y fisioterapia. Por eso hay que proponer cursos individuales de fisioterapia sin efecto térmico o solo con un cierto tipo de tal efecto, sugieren los científicos. La profesora titular Turovínina explicó que las enfermedades anteriores también influyen en las complicaciones después del coronavirus.Para identificar dicha "huella", los científicos estudian la microcirculación de la sangre y los indicadores de estrés oxidativo en los vasos sanguíneos, ya que estos datos ponen de relieve que el coronavirus tiene un efecto prolongado en el organismo.Según la investigadora, el aparato de diagnóstico no es lo suficientemente pequeño y multifuncional para usarse de forma regular en ambulatorios o durante visitas de médicos a casa. Por eso los investigadores de la TyumSMU planean comenzar a diseñar una versión portátil del dispositivo con todas las características necesarias para realizar el diagnóstico después del COVID-19. Hoy en día, los expertos de la Universidad componen conjuntos terapéuticos para formar recomendaciones individuales después de diagnosticar la microcirculación en los vasos.Elena Turovínina recordó que la forma ligera del COVID-19 no garantiza a nadie la ausencia de efectos negativos y advirtió que un posible tratamiento de la enfermedad o el síndrome después del coronavirus con remedios caseros puede conllevar un deterioro irreversible. Concluyó que la forma más eficaz de preservar su salud en caso de padecer el coronavirus es acudir al médico a tiempo y, después de recuperarse, prestar atención al estado de salud y tener en cuenta los descubrimientos actuales sobre la enfermedad.

