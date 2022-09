https://sputniknews.lat/20220930/ucrania-solicita-su-ingreso-en-la-otan-de-forma-acelerada-1131029899.html

Ucrania solicita su ingreso en la OTAN de forma acelerada

Ucrania solicita su ingreso en la OTAN de forma acelerada

Ucrania ha presentado su aplicación para un ingreso acelerado en la OTAN, informó la administración de Volodímir Zelenski en su cuenta de Telegram. 30.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-30T14:09+0000

2022-09-30T14:09+0000

2022-09-30T14:26+0000

ucrania

otan

internacional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1127348409_0:16:3585:2033_1920x0_80_0_0_68b25598adbfb89953f46b6880abaa58.jpg

"De facto ya hemos hecho nuestro camino hacia la OTAN (...) Hoy en día, Ucrania está solicitando hacerlo de derecho. En virtud de un procedimiento que corresponda a nuestra importancia para proteger a nuestra comunidad. De forma acelerada. Damos el paso definitivo al firmar la solicitud de ingreso de Ucrania en la OTAN por la vía rápida", señala la publicación.La Rada Suprema ucraniana modificó dos leyes en diciembre de 2014, abandonando el estatus de no alineación con otros bloques. En febrero de 2019, el Parlamento ucraniano adoptó enmiendas a la Constitución, consagrando el compromiso del país con la UE y la OTAN. Ucrania se ha convertido en el sexto Estado al que se le ha concedido el estatus de socio de la OTAN con capacidades extendidas.Los representantes de Washington han declarado en repetidas ocasiones que no se contempla el ingreso de Ucrania en la OTAN en este momento. Al mismo tiempo, Estados Unidos insistió en que la alianza nunca renunciará a su política de "puertas abiertas" y no descartó que Kiev intente unirse a la organización en el futuro.

https://sputniknews.lat/20220930/rusia-calificara-de-agresion-los-ataques-contra-sus-nuevos-territorios-1131016720.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, otan