Encuesta: Lula ganaría las presidenciales en primera vuelta con un margen mínimo

La encuesta muestra que Lula da Silva va a la cabeza con el 50,7% de los votos válidos. Ese porcentaje ya sería suficiente para ganar en primera vuelta. Mientras que el presidente actual, Jair Bolsonaro, está en segundo lugar con el 41%.El político brasileño laborista Ciro Gomes alcanza un 3,6% y la senadora Simone Tebet un 2,6%. Los demás no llegan al 1%.La encuesta de Atlas Intelligence no es la única que pronostica la víctoria de Lula. Otros sondeos también apuntan que Lula de Silva estaría cerca de ganar en la primera vuelta, algo que sucede cuando un candidato tiene el 50% más uno de los votos válidos, es decir, más que el resto de los contrincantes juntos. Por eso el Partido de los Trabajadores (PT) ya está preparando una celebración en la Avenida Paulista de Sao Paulo en caso de que este escenario se materialice.En caso de que no lo consiga, los más probable es que Lula y Bolsonaro pasen a la segunda vuelta del balotaje que se celebraría el 30 de octubre próximo. El 2 de octubre se celebrará la primera vuelta de las elecciones generales en Brasil. El mismo día también se eligen gobernadores, legislativos estaduales, diputados y parte del Senado Federal.

