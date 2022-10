https://sputniknews.lat/20221003/alemania-noruega-y-dinamarca-enviaran-obuses-autopropulsados-a-ucrania--1131103558.html

Alemania, Noruega y Dinamarca enviarán obuses autopropulsados a Ucrania

Alemania, Noruega y Dinamarca enviarán obuses autopropulsados a Ucrania

A siete meses del inicio del conflicto en Ucrania, los países occidentales no merman su ayuda militar al Gobierno de Volodímir Zelenski. Esta vez, el apoyo... 03.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-03T05:12+0000

2022-10-03T05:12+0000

2022-10-03T05:12+0000

defensa

alemania

dinamarca

noruega

olaf scholz

ucrania

volodímir zelenski

rusia

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1113000683_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ad8e59d8203b4a8ba73cf172b9e26fa1.jpg

Se trata de 16 cañones fabricados en Eslovaquia y que tienen un calibre de 155 milímetros, según detalló el Gobierno de Alemania, días después de que la Federación de Rusia adhiriera a su territorio las Repúblicas Populares de Donetsk, Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie. Los obuses autopropulsados serán entregados por Alemania, Noruega y Dinamarca el próximo año al régimen de Kiev, que mantiene un conflicto con el ejército ruso desde febrero pasado. La semana pasada, la ministra de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, visitó Ucrania para reunirse con funcionarios y altos mandos del Gobierno de Zelenski, que ha pedido con urgencia un ingreso de su país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Las autoridades alemanas estiman que los vehículos militares tienen un valor de 92 millones de euros, es decir, unos 90 millones de dólares. En junio pasado, Eslovaquia envió ocho de estos obuses Zuzana-2 a las tropas ucranianas. La postura de Moscú en ese sentido es clara: el apoyo militar de Occidente a Kiev sólo provocará que el conflicto se prolongue por más tiempo. Aunque Alemania continúa apoyando a Ucrania en el envío de armamento y de recursos económicos, el país germano considera que no es una buena opción ingresar al país gobernado por Zelenski a la OTAN. El 1 de octubre, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, consideró que la alianza atlántica occidental no debe involucrarse directamente en un conflicto armado en contra de Rusia. "Tenemos la responsabilidad de garantizar que la guerra no se extienda a otros países y que la OTAN no se convierta en un socio bélico", dijo Baerbock en una entrevista para Brennpunkt, de la cadena ARD.Desde septiembre pasado, el canciller alemán Olaf Scholz ordenó detener el suministro de armamento pesado a Kiev, por parte del fabricante alemán Krauss-Maffei Wegmann (KMW), que planeaba entregar 100 tanques Leopard 2A7.Scholz ha dicho en varias ocasiones que sí se seguirá apoyando a Ucrania, pero no de la forma en que espera el régimen de Zelenski, ya que lo que menos se quiere en estos momentos es un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia.

https://sputniknews.lat/20220912/moscu-la-decision-alemana-de-enviar-armas-letales-a-kiev-es-el-cruce-de-la-linea-roja-1130351611.html

alemania

dinamarca

noruega

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alemania, dinamarca, noruega, olaf scholz, ucrania, volodímir zelenski, rusia, otan