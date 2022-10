https://sputniknews.lat/20221003/la-otan-no-puede-responder-a-los-llamados-de-ayuda-de-zelenski-1131117585.html

La OTAN no puede responder a los llamados de ayuda de Zelenski

La OTAN no puede responder a los llamados de ayuda de Zelenski

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no responde a las peticiones de ayuda del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, porque Ucrania no... 03.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-03T17:52+0000

2022-10-03T17:52+0000

2022-10-03T17:52+0000

defensa

🖼️ caricaturas

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

otan

alemania

europa

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1131118507_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4c15e063aa4cbabca3fb94a37b5e5685.jpg

Según Konig, la entrada de la alianza en el conflicto dará lugar a una gran guerra en la que participarán otros 30 Estados que no lo desean. Además, subrayó que Kiev debería considerar la ayuda de la OTAN como la de países individuales.El New York Times escribió anteriormente que la OTAN no aceptaría a Ucrania en el bloque hasta el final de la operación militar especial, ya que esto requeriría modificar el artículo 5 de la carta de defensa mutua.

https://sputniknews.lat/20221003/cuales-son-los-nueve-paises-que-estan-a-favor-del-ingreso-de-ucrania-a-la-otan-1131100763.html

ucrania

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Vitaly Podvitski https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108837/37/1088373742_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_51fedab5d5168dd79da1c2051251ebca.jpg

Vitaly Podvitski https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108837/37/1088373742_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_51fedab5d5168dd79da1c2051251ebca.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaly Podvitski https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108837/37/1088373742_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_51fedab5d5168dd79da1c2051251ebca.jpg

🖼️ caricaturas, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, otan, alemania, europa, 🛡️ zonas de conflicto