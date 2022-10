https://sputniknews.lat/20221003/paciencia-y-desconfianza-en-las-encuestadoras-el-clima-que-marco-al-bunker-de-lula-1131102889.html

Paciencia y desconfianza en las encuestadoras, el clima que marcó al búnker de Lula

Paciencia y desconfianza en las encuestadoras, el clima que marcó al búnker de Lula

SAO PAULO (Sputnik) — La contienda entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro que los brasileños esperaban para 2017, y que se postergó por el encarcelamiento del... 03.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-03T04:59+0000

2022-10-03T04:59+0000

2022-10-03T05:19+0000

américa latina

luiz inacio lula da silva

brasil

elecciones generales en brasil (2022)

río de janeiro

dilma rousseff

jair bolsonaro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1131103200_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_350c2b68e8333dc5c31d39676f5a3a79.jpg

"Ayer [1 de octubre] en la entrevista colectiva yo le dije que todas las elecciones que disputo tengo ganas de ganar en primera vuelta pero no siempre es posible. Hay algo en mi vida que me motiva, me estimula y me hace renacer cada día, que es la creencia de que nada ocurre por casualidad", expresó Lula da Silva en el búnker armado en el Novotel Jaraguá, un sitio que vivió con tensa paciencia las alternativas en torno al recuento de votos. Con sus idas y vueltas.Es que, al igual que lo ocurrido entonces, el escrutinio en un comienzo dio por ganador al actual mandatario brasileño, en parte, porque primero fueron analizados los votos de la zona centro-este, donde habitan muchos bolsonaristas, y el sur, dominado por el agronegocio.Quienes siguieron las encuestas que a diario vaticinaron un triunfo en primera vuelta para Lula se mostraron sorprendidos por la derrota inicial del candidato petista, sobre todo en estados como Sao Paulo, Río de Janeiro y Río Grande do Sul.Lo cierto es que ninguna de las encuestadoras acertó la diferencia de 5,18% que el metalúrgico le sacó al exmilitar.Paraná Pesquisas fue la que más cerca estuvo, con 7,10%, mientras que las prestigiosas Ipec, Datafolha e Ipespe pronosticaron 14 puntos de diferencia. Asimismo, ninguna creyó que Bolsonaro podría alcanzar los 43,22 puntos que logró, siendo Atlasintel la que más se acercó, vaticinando 41,10%.Pero el error más grande lo tuvieron con el candidato del Partido Democrático Trabajador (PDT), Ciro Gomes, que consiguió apenas 3,05% de los votos.El equipo del expresidente no comunicó ninguna postura oficial en cuanto al trabajo de las encuestadoras. Sin embargo, muchos comentaban por lo bajo que las elevadas cifras pronosticadas, sobre todo en la víspera, eran exageradas.Dilma y LulaEn 2014, Rousseff arrancó el escrutinio con apenas 32,3% de los sufragios, contra 67,7% de Aecio Neves, su rival para la presidencia.Sin embargo, a las 19:32 de aquel 28 de octubre, la candidata del PT dio vuelta el conteo, y terminó consiguiendo 51,64 puntos, que le valieron la victoria.En esta ocasión, la paciencia devino en algarabía a las 20:06, en el momento exacto en que Lula dio vuelta el escrutinio, y pasó a ganador. La diferencia de media hora fue originada por una extraña demora del Tribunal Supremo Electoral para iniciar el conteo, sumado a que muchas mesas continuaron abiertas mucho después de las 17 horas, incluso en Sao Paulo y Río de Janeiro.La del 2 de octubre, con 48,41% de los votos fue la segunda mejor primera vuelta conseguida por Lula da Silva, detrás de la histórica elección de 2006, donde se alzó con el 48,61% y por encima de la de 2002, donde consiguió 46,44 puntos porcentuales.Resta conocer si el 30 de octubre podrá refrendar en las urnas ese apoyo popular que lo acompañó en aquellos comicios, para aprovechar lo que él mismo llamó "una segunda oportunidad".

https://sputniknews.lat/20221003/asi-reaccionaron-los-lideres-de-america-latina-al-triunfo-parcial-de-lula-en-brasil-1131101344.html

https://sputniknews.lat/20220930/lula-debera-eliminar-el-hambre-en-brasil-en-caso-de-ganar-elecciones-dice-dilma-rousseff-1131047902.html

brasil

río de janeiro

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

luiz inacio lula da silva, brasil, elecciones generales en brasil (2022), río de janeiro, dilma rousseff, jair bolsonaro