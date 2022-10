https://sputniknews.lat/20221003/protestas-contra-aumento-drastico-de-tarifas-de-electricidad-en-italia-1131118871.html

Protestas contra aumento drástico de tarifas de electricidad en Italia

ROMA (Sputnik) — Las protestas contra el crecimiento drástico de tarifas para la electricidad y el gas se llevan a cabo en muchas grandes ciudades de Italia... 03.10.2022, Sputnik Mundo

Los empleados y empresarios salieron a las calles siguiendo el llamado del sindicato italiano Usb a "hacer frente al crecimiento hiperbólico de las cuentas de la energía eléctrica en un 60% anunciado el 1 de octubre".El sindicato denuncia que la Unión Europea no realiza esfuerzos reales para luchar contra la especulación que causó el aumento drástico de los precios de gas, así como Usb presta atención a un ataque "misterioso" contra el gasoducto Nord Stream, que benefició a EEUU.El sindicato subraya que "se acerca el momento del fracaso económico de las familias y empresas italianas y no vemos ningún cambio del curso en el horizonte", mientras los Gobiernos de los países de la UE siguen gastando enormes fondos públicos para apoyar militarmente a Ucrania.Según Enzo Miccoli, director del departamento de Usb en Turino, donde también protesta la gente, "el crecimiento de los precios fue provocado por la elección de los Gobiernos que mantienen posiciones imperialistas y por la especulación vergonzosa, que llevan a cabo las compañías grandes".Entre otras ciudades donde ya se llevaron a cabo las protestas, figuran Nápoles y Cagliari, mientras por la tarde las manifestaciones se celebrarán en Roma, Milán, Florencia, Pisa y Spoleto entre otros.La posible reanudación de los suministros de gasLa petrolera italiana Eni declaró que estudia las vías de reanudar los suministros de gas del consorcio ruso Gazprom a través del territorio de Austria.El 1 de octubre, Eni dijo que Gazprom le había informado que no podría suministrar gas a Italia aquel día porque era "imposible transportarlo" a través del territorio de Austria.Los suministros aún permanecen suspendidos, precisó a esta agencia un representante de la empresa italiana.El propio Gazprom explicó el 1 de octubre que el suministro de gas vía Austria se detuvo debido a que el operador austriaco se negó a confirmar las nominaciones de transporte.Añadió que el motivo está relacionado con los cambios normativos que se produjeron en Austria a finales de septiembre, y aseguró que se encuentra trabajando en una solución junto con los compradores italianos.En los últimos meses en los países europeos crecieron drásticamente los precios del gas, ante todo, debido a las sanciones impuestas a Rusia por la operación militar, que, en particular, restringen la exportación del gas.

