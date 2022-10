https://sputniknews.lat/20221004/baku-abre-investigacion-tras-publicacion-de-video-de-fusilamiento-de-prisioneros-armenios-1131146175.html

Azerbaiyán abre una investigación tras publicación de video de fusilamiento de prisioneros armenios

Azerbaiyán abre una investigación tras publicación de video de fusilamiento de prisioneros armenios

BAKÚ (Sputnik) — Azerbaiyán abrió una investigación tras aparecer en redes sociales un video del supuesto fusilamiento de prisioneros de guerra armenios... 04.10.2022, Sputnik Mundo

El representante especial de la Unión Europea en el Cáucaso del Sur, Toivo Klaar, al comentar la publicación de tal video señaló que "si queda probada la autenticidad de esa grabación, entonces se trata de un crimen militar que debe ser investigado y los culpables castigados".Al referirse a los llamamientos de varios medios y políticos occidentales a investigar los crímenes recogidos en videos, Abdullayeva señaló con amargura que Occidente no se fija en el proceder de Ereván. "¿Por qué se menosprecia el hecho de que minas de fabricación armenia siegan las vidas de habitantes pacíficos de Azerbaiyán? ¿O no se califica como crimen militar la colocación de minas en el territorio de otro Estado cuando no se libran operaciones de combate?", preguntó.La diplomática afirmó que hasta la fecha no se exigió responsabilidad a ninguna persona por los crímenes de lesa humanidad cometidos por Armenia desde el inicio de la década de 1990.Toivo Klaar refirió anteriormente haber recibido unos videos con pruebas "de supuestos crímenes de guerra cometidos contra los militares de Azerbaiyán" y también instó a investigar tales hechos, agregando que "el conflicto dejó profundas heridas en las dos partes y para cicatrizarlas se debe obrar con responsabilidad".Por su parte, el embajador general de Armenia, Edmon Marukián, rechazó las palabras de Klaar sobre los posibles "crímenes de guerra" cometidos por los armenios contra los azerbaiyanos.Armenia y Azerbaiyán volvieron a enfrentarse el 23 de septiembre de 2020 en la región de Nagorno Karabaj, foco de conflicto desde que decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán y de población mayoritariamente armenia. Las hostilidades, que se prolongaron por seis semanas y causaron miles de muertos, cesaron el 10 de noviembre de 2020 en virtud de una declaración adoptada un día antes por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia.En la noche del 12 al 13 de septiembre pasado se registraron los últimos choques armados en varios tramos de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. El nuevo brote de hostilidades, el mayor en casi dos años, no estuvo vinculado con Nagorno Karabaj, y se saldó con más de 200 muertos y cientos de heridos en ambos lados.

