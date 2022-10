https://sputniknews.lat/20221004/biden-en-puerto-rico-entre-el-huracan-fiona-y-las-elecciones-de-medio-termino-en-eeuu-1131183067.html

Biden en Puerto Rico: entre el huracán Fiona y las elecciones de medio término en EEUU

Biden en Puerto Rico: entre el huracán Fiona y las elecciones de medio término en EEUU

Continúan las repercusiones tras la visita relámpago del mandatario al Estado asociado, afectado desde septiembre por el fenómeno meteorógico. En otro orden, abordamos la huelga de docentes en la educación pública de Uruguay. Estas y más noticias en esta edición de 'En órbita'.

2022-10-04T22:00+0000

2022-10-04T22:00+0000

2022-10-04T22:00+0000

en órbita

antony j. blinken

gabriel boric

organización de estados americanos (oea)

puerto rico

huracán maría

joe biden

cambio climático

pedro pierluisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1131183844_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_edc661ddf75beb6bd97374a4034d1531.jpg

Biden en Puerto Rico: entre el huracán Fiona y las elecciones de medio término en EEUU Biden en Puerto Rico: entre el huracán Fiona y las elecciones de medio término en EEUU

El presidente de EEUU, Joe Biden, ordenó el uso de recursos federales para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico.El mandatario demócrata realizó el anuncio en su visita relámpago al Estado Libre Asociado, con estatus de autogobierno, golpeado por el huracán Fiona. En su impacto, el 18 de septiembre, el huracán dejó a la isla sin electricidad durante semanas, destruyó infraestructura y causó al menos 21 muertes."Los puertorriqueños son un pueblo fuerte, pero soportaron tanto y más de lo necesario, y no han recibido la ayuda en el momento oportuno", indicó Biden, al anunciar que 60 millones de dólares, provenientes de la Ley de Infraestructura, serán destinados al desarrollo de nuevas obras públicas resilientes ante futuros eventos climáticos.El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, pidió a Biden extender a 180 días la declaración de desastre mayor decretada para la isla.A criterio de la entrevistada, el líder demócrata "busca congraciarse con el voto latino de Puerto Rico, con gran influencia. Fue una visita muy controlada, no visitó ninguna de las comunidades afectadas por Fiona, apenas intercambió palabras con algunos alcaldes o líderes comunitarios. Fue algo maquillado, poco legítimo".Puerto Rico tiene una tasa de pobreza superior a la de cualquier estado de EEUU. Por su ubicación geográfica, la isla es vulnerable a las tormentas, más intensas y frecuentes en los últimos años a raíz del cambio climático.Santiago se refirió a la ayuda anunciada por Biden y explicó por qué no es suficiente para las necesidades actuales del Estado asociado.Para la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, la solución a los problemas de Puerto Rico está en que la Casa Blanca "reduzca su burocracia y reestructure los mecanismos de ayuda para casos de emergencia en territorio estadounidense".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la previa a la recepción del presidente chileno, Gabriel Boric, al secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, este miércoles 5 de octubre en Santiago. Sputnik conversó con el analista político chileno Rodrigo Karmy.Por otra parte, en Uruguay, los docentes de Secundaria y de la Universidad pública iniciaron huelgas por tiempo indeterminado contra la reforma educativa propuesta por el Gobierno de Luis Lacalle Pou. Conversamos con Agustín Cano, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (Udelar).En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

puerto rico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

pedro pierluisi, joe biden, huracán maría, huracán fiona, puerto rico, eeuu, washington, antony blinken, gabriel boric, oea