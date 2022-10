https://sputniknews.lat/20221004/el-embajador-de-rusia-protesta-por-la-expulsion-de-diplomatico-ruso-de-japon-1131159365.html

El embajador de Rusia protesta por la expulsión de diplomático ruso de Japón

El embajador de Rusia protesta por la expulsión de diplomático ruso de Japón

TOKIO (Sputnik) — El embajador ruso en Japón, Mijaíl Galuzin, durante una reunión con el viceministro de Exteriores nipón, Takeo Mori, protestó enérgicamente... 04.10.2022

La misión diplomática también subrayó que el cónsul ruso, a diferencia del diplomático japonés, "no cometió ninguna acción que contradiga su estatus".El cónsul japonés "cometió actos ilegales evidentes y fue atrapado in fraganti por la policía rusa mientras intentaba obtener información confidencial a cambio de una recompensa monetaria", añade el comunicado. También señala que la decisión japonesa "solo puede conducir a un mayor deterioro de las relaciones bilaterales, que ya se han deteriorado recientemente como resultado de las políticas destructivas de Tokio."Más temprano, el Ministro de Exteriores nipón declaró que Tokio, "como respuesta" a la expulsión por parte de Rusia del cónsul japonés en Vladivostok, declaró persona non grata a un empleado del Consulado General ruso en Sapporo.El diplomático expulsado debe abandonar Japón antes del 10 de octubre.El 26 de septiembre, el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) informó que el cónsul japonés en la ciudad de Vladivostok (Lejano Oriente), Tatsunori Motoki, fue detenido mientras recibía información clasificada a cambio de dinero.En un vídeo, difundido por el servicio de seguridad ruso, Tatsunori se declaró culpable.A raíz de la detención, el Ministerio de Exteriores ruso convocó al ministro consejero de la Embajada de Japón en Moscú para notificarle las acciones del diplomático, "incompatibles con el estatus de funcionario consular y perjudiciales para los intereses de seguridad de Rusia".Por su parte, la Cancillería japonesa citó al embajador ruso en Tokio, Mijaíl Galuzin, para expresarle una fuerte protesta por la detención del cónsul y exigió a Moscú, además de una disculpa oficial, que tome medidas para que estas situaciones no se repitan.Tatsunori fue declarado persona non grata y tuvo 48 horas para abandonar Rusia.

