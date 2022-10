Inflación y deuda, los dramas de la economía argentina

https://sputniknews.lat/20221005/inflacion-y-deuda-los-dramas-de-la-economia-argentina-1131218335.html

El país sudamericano logró responder a sus obligaciones gracias al "dólar soja", pero ¿qué pasará hasta fin de año? La ex ministra de Economía Felisa Miceli analiza la situación.

El mecanismo instaurado por el Gobierno en septiembre, denominado 'dólar soja', permitió que el sector agroexportador —principal generador de divisas— liquidara su producción obteniendo 200 pesos por cada dólar, a diferencia de los 142 pesos de valor oficial.De esta forma se lograron más de 6.000 millones de dólares en ingresos, lo que permitió saldar los pagos de la deuda que vencían en el noveno mes del año.Sin embargo, el país debe afrontar nuevos pagos y la necesidad de divisas es imperiosa porque el Banco Central cuenta con 4.600 millones de dólares.De acuerdo con la exjerarca, el Banco Central está "muy expuesto" al no tener manera de frenar maniobras especulativas. "La situación es crítica", remarcó.Miceli destacó que es necesario un plan para estabilizar la macroeconomía, de forma de bajar la inflación, uno de los principales problemas de la nación sudamericana.Según consultoras privadas, la inflación del último mes ronda el 7%, porcentaje similar al de agosto y julio. Hasta agosto, la inflación interanual era de 78,5 % y las previsiones oficiales indican 95% a fin de año. En tanto, la consultora JP Morgan pronosticó 112% para el año 2023."Es fundamental lograr un equilibrio macroeconómico para que la inflación decrezca, debido a que gran parte de la negativa situación distributiva se relaciona con que la inflación no da respiro", remarcó la ex ministra.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

