Putin afirma que situación en los nuevos territorios incorporados a Rusia se estabilizará

NOVO-OGARIOVO, RUSIA (Sputnik) — La situación en las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporozhie, recientemente incorporadas a... 05.10.2022, Sputnik Mundo

Asimismo, el mandatario señaló que el resultado de la votación en los cuatro nuevos territorios "es más que convincente, absolutamente transparente y no está sujeto a ninguna duda"."Los resultados del referendo, (...) no solo me complacieron, sino que también me sorprendieron. Después de todo, la gente vivía y sigue viviendo en condiciones tan difíciles", indicó.El pasado 30 de septiembre, Putin selló los acuerdos de incorporación de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporozhie a Rusia, tras los referendos que estos territorios celebraron del 23 al 27 de septiembre, y en los que el sí a la unión ganó por mayoría abrumadora.Al convocar los plebiscitos, dichas regiones alegaron que la incorporación a Rusia les protegería de los ataques de Ucrania y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, bloque que le suministra armas a Kiev para asesinar a civiles.

