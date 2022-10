https://sputniknews.lat/20221006/a-eeuu-y-la-ue-no-les-importa-mandar-al-hambre-a-muchos-millones-de-latinoamericanos-1131245227.html

"A EEUU y la UE no les importa mandar al hambre a muchos millones de latinoamericanos"

"A EEUU y la UE no les importa mandar al hambre a muchos millones de latinoamericanos"

El arte de pasar por alto lo esencial. Eso es lo que se está plasmando en la presente edición de la Asamblea General de la Organización de los Estados... 06.10.2022, Sputnik Mundo

qué pasa

rusia

sanciones

occidente

latinoamérica

Un enfoque erróneo que sólo contribuye a "agravar" la situación, ya que su verdadera causa son las sanciones antirrusas de Occidente, según Carlos Mamani Aliaga, director y conductor del 'think-tank' peruano Proyecto Patria, y su secretario, César Erasmo Chilón Rojas.En declaraciones a Sputnik, ambos denunciaron que las restricciones destinadas a 'castigar' a Moscú acaban golpeando al resto del planeta, dado que "de Rusia dependen en gran medida los flujos de suministros vitales para el funcionamiento del mundo".Subrayaron que América Latina es una de las regiones más afectadas, donde países como Perú importan más del 50% de los fertilizantes necesarios para su sector agroindustrial del gigante euroasiático.Fruto de las trabas creadas a su llegada por la guerra económica contra Rusia desatada por EEUU y la Unión Europea, la nación andina sufrió un drástico empeoramiento de la seguridad alimentaria y la nutrición, algo que "se ve reflejado en los datos".Pero, en vez de reconocerlo, figuras como Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, responsabilizan única y exclusivamente a lo que califican como "la invasión rusa".Como si fuera poco, la Asamblea de este organismo aborda temas que "son relevantes para unas minorías como, por ejemplo, los derechos LGBTI", sin que se ofrezcan soluciones a que "muchos miles de peruanos no tienen acceso a la alimentación segura y servicios básicos", indicaron los representantes del Proyecto Patria."A EEUU y la UE no les importa mandar al hambre a muchos millones de latinoamericanos so pretexto de las sanciones que le han impuesto a Federación de Rusia", sostuvo César Erasmo Chilón Rojas.

occidente

