AMLO responde al pedido de Zelenski a la OEA de apoyar las sanciones contra Rusia

"Yo respeto mucho a todos. Había un entrenador, a ver…, ¡Bora! [Milutinovic, exentrenador de la selección mexicana]. Decía: 'Yo respeto'. Lo cuestionaban y 'respeto'. Nosotros vamos a actuar con mucha prudencia", señaló.López Obrador reiteró que la postura del Gobierno de México es neutral en el conflicto entre Rusia y Urania y reprochó las acciones de la comunidad mundial respecto a la situación.El mandatario mexicano se preguntó durante su mañanera por qué no se acepta su propuesta de paz y tregua mundial por cinco años que fue presentada en las Naciones Unidas (ONU) por el canciller Marcelo Ebrard."¿Y por qué no aceptar nuestra propuesta de que se forme un comité para conseguir la paz? Proponemos al papa Francisco, al primer ministro de la India, Modi, al secretario Guterres de la ONU. Se hizo la propuesta. No, salieron a declarar que estábamos a favor de uno de los que participan. No. Queremos la paz", subrayó.Reiteró que el conflicto en Ucrania se refleja en la vida de todos los pueblos a través de sus consecuencias económicas, como las sanciones a Rusia.El 5 de octubre, el presidente ucraniano participó vía remota una reunión previa al inicio del LII periodo de sesiones de la OEA, donde pidió a los países integrantes que ayuden a su nación, como cree que harían los libertadores Simón Bolívar o Miguel Hidalgo.

