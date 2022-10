https://sputniknews.lat/20221006/renuncia-la-secretaria-de-economia-de-mexico-tatiana-clouthier-1131231653.html

Renuncia la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier: "Mi oportunidad de sumar se agotó"

Renuncia la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier: "Mi oportunidad de sumar se agotó"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la secretaria de Economía del país, Tatiana Clouthier, tomó la decisión de dejar su cargo. 06.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-06T13:01+0000

2022-10-06T13:01+0000

2022-10-06T13:24+0000

américa latina

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1118942268_0:36:1024:612_1920x0_80_0_0_ac8b7a39dc4a814199dd831ceabeb033.jpg

"Me tocó jugar en las grandes ligas y uno debe saber cuándo debe retirarse. Mi oportunidad de sumar al equipo está agotada. Me paso a la porra donde seguiré con ánimo al equipo", dijo con llanto Tatiana Clouthier durante la mañanera.Aseveró que deja el cargo "pero no a la lucha por la transformación del país”.López Obrador agregó que el anunció se hacía en la mañanera para agradecerle mucho su contribución y apoyo, porque no puede ella salir por la puerta de atrás."Nos ha apoyado, vamos a sentir su ausencia, pero ella va a continuar siempre con sus convicciones defendiendo la justicia e impulsado el desarrollo político democrático del país", subrayó.La renuncia se da en medio de las consultas México-Estados Unidos sobre la queja interpuesta por EEUU.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico